Punto nascite a Sanremo, Baggioli (Forza Italia): "Amareggiati dalle ultime decisioni, il Sindaco dimostra una totale debolezza politica"

“Siamo amareggiati e colpiti da quanto appreso circa le decisioni sul punto nascite. Si evidenzia quanto il Sindaco Biancheri, anche in questo caso di primaria rilevanza quale è la Sanità pubblica locale, dimostri la sua totale debolezza politica nelle scelte che riguardano la collettività”. Anche il Capo Gruppo a Sanremo e Commissario Provinciale di Forza Italia Simone Baggioli si unisce al coro di proteste sul rinvio dell’apertura del punto nascite dell’ospedale Borea.



“È notizia oramai conclamata – continua Baggioli - di quanti medici abbiano deciso di fuggire dal nostro territorio e quanti, in grande difficoltà, lo faranno a breve. Forse è giunta l’ora di avere coraggio e pianificare soluzioni sostenibili per il futuro della Sanità in Provincia di Imperia e in Regione Liguria creando interesse e nuove opportunità per una Qualità del servizio sanitario superiore a quanto tutti i giorni, purtroppo, tocchiamo con mano”.