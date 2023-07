Elezioni Sanremo: l'Assemblea cittadina del Partito Democratico favorevole all'apertura di liste civiche

Nelle ore scorse, presso la Federazione Operaia di Sanremo, si è svolta l'assemblea cittadina del Partito Democratico. Presenti, oltre il segretario cittadino Maurizio Caridi, anche il consigliere regionale Enrico Ioculano e il consigliere comunale di Bordighera Cristian Quesada.



Questo l'orine del giorno votato alla fine dell'assemblea: "Il risultato elettorale del 25 settembre scorso ed ancor più gli sconvolgimenti nel modo di pensare degli italiani hanno comportato la necessità di tenere un congresso costituente verso un nuovo PD.



'Giustizia sociale e climatica sono inscindibili' questa l’affermazione con cui si apre la mozione a sostegno della candidatura Schlein, affermazione tanto più rilevante ed attuale oggi a seguito degli eventi calamitosi dell’Emilia-Romagna e può essere il riferimento che orienta la nostra attività. Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte ed anche il PD di Sanremo deve trovare la sua strada per contribuire a sostenere questo processo. L’assemblea cittadina del 15 aprile cui sono stati invitati a partecipare oltre agli iscritti anche gli elettori delle 'primarie' è stato un primo passo di questo percorso che deve esser rafforzato e finalizzato a conseguire alcuni obiettivi politici, anche in vista delle elezioni municipali del 2024. In passato il Partito Democratico a Sanremo ha saputo suscitare la discesa in campo di forze civiche progressiste con cui si è alleato partecipando ad amministrazioni che hanno dato slancio alla Città e migliorato le condizioni di vita dei cittadini. Il PD ritiene che il 'civismo' sia un meccanismo di consolidamento del consenso dei cittadini che permette di perseguire obiettivi a livello locale, la cui valutazione discende dalle scelte fatte, senza cedere ad alcuna subalternità o peggio asservimento ad interessi ristretti. Su questa base il Pd ha proposto e sostenuto ormai da molti anni, con un percorso iniziato sin dall’elezione del Sindaco Claudio Borea, poi proseguito col Sindaco Biancheri, alleanze con altre forze politiche e civiche condividendo il programma per lo sviluppo della città.



Ricordiamo in particolare la visione strategica in materia di ambiente, riqualificazione urbana, servizi sociali, gestione dei beni comuni e supporto al tessuto economico cittadino finalizzata a garantire la giusta fruizione della città e dei suoi servizi da parte di cittadini ed imprese. Questa visione ha caratterizzato sin dall’inizio tale sistema di alleanze ed ha consentito di conseguire nel tempo risultati concreti - cui il PD ha contribuito con le proprie proposte ed i propri rappresentanti – come la realizzazione della pista ciclopedonale quale oggi è , la pedonalizzazione di via Matteotti, la riqualificazione della città vecchia, di corso Mombello, Pian di Nave e del Forte di S. Tecla, la pista di atletica leggera, la riqualificazione delle strutture scolastiche cittadine, anche sotto il profilo antisismico, un sistema di welfare (asili nido in particolare) all’avanguardia, la gestione pubblica del ciclo dei rifiuti e del ciclo idrico, la riqualificazione del Mercato Annonario e l’introduzione del sistema dell’asta nel Mercato dei Fiori. Questo processo ha segnato il passo negli ultimi tempi per scelte dell’amministrazione o per operazioni trasformistiche di consiglieri e assessori che hanno lasciato il Partito Democratico.



Non si può neppure sottacere anche una nostra responsabilità per non aver dato un chiaro e fermo segnale di stop alle manovre di snaturamento delle caratteristiche politiche progressiste della coalizione di governo di Sanremo. La scarsa attenzione dell’amministrazione alla dotazione di servizi sociali pubblici, ad esempio, si è evidenziata in particolare nelle vicende di 'Casa Serena' e nell’inerzia rispetto alla possibilità di istituire nuovi asili nido. È evidente che il Pd di Sanremo, oggi non più presente con consiglieri ed assessori nella maggioranza che sostiene il sindaco Biancheri, ha il dovere da un lato di chiarire alla pubblica opinione che non è più responsabile e protagonista delle scelte e delle azioni messe in atto dall’amministrazione attuale. Dall’altro ha il dovere di lavorare per costruire un progetto nuovo per Sanremo che riesca a creare una proposta di governo forte e credibile per le elezioni comunali del 2024. Per questo diventa imprescindibile dotare il Partito Democratico di un programma di lavoro articolato e puntuale per lo sviluppo della città, che garantisca servizi e diritti ai cittadini, e su questa base commisurare la possibilità di dare vita ad un progetto nuovo per la città di Sanremo insieme alle forze politiche e civiche che hanno a cuore il progresso sostenibile ed equilibrato.



Tale scelta avverrà in linea con la naturale vocazione alle alleanze del PD, anche con le liste civiche, sulla base di idee e programmi sui quali i Democratici si possano riconoscere. In tale contesto, se vi saranno le condizioni per un’ampia unione anche con liste civiche, il PD è anche disponibile - e solo in questo caso - a rinunciare alle Primarie, previste dal proprio Statuto quale strumento obbligatorio per l’individuazione del candidato Sindaco. È quindi importante che questa nuova fase veda gli iscritti ritornare ad essere protagonisti delle scelte da compiere, partecipando attivamente all’attività del Partito, rimettendo il Pd in grado di svolgere il suo importante ruolo politico nel campo civico progressista. In questo quadro anche gli organi del partito hanno bisogno di mettersi in discussione per offrire la maggior apertura al coinvolgimento della base e verranno quindi adeguati attraverso una nuova fase congressuale, da definire per quanto riguarda i tempi e le modalità".