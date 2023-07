74° Raduno nazionale degli Alpini al Colle di Nava, Berrino (FdI): "Commemorare il martirio della Divisione Cuneense è sempre emozionante"

"Essere qui al colle di Nava, Tra Liguria e Piemonte, al 74’ raduno degli alpini per commemorare il martirio della Divisione Cuneense è sempre emozionante. Ricordare i 13470 caduti, immolatisi per permettere il passaggio della Divisione Tridentina, è un omaggio al valore e al coraggio di chi ha sacrificato senza chiedere. E’ il ricordo di ideali alti, che ancora oggi permeano gli Alpini e la Difesa italiana. Ammirare per la prima volta il labaro, pluridecorato dell’associazione alpini e il messaggio commosso ed intenso del generale di Brigata Enrico Fontana, riempie d’orgoglio e ci rende orgogliosi della nostra Italia". E' il commento del Senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino che oggi ha partecipato al 74° Raduno nazionale degli Alpini al Colle di Nava.