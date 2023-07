Sanremo: Rock in the Casbah scende in centro con l'anteprima in piazza Borea d’Olmo

Per la sua 24ª edizione Rock in the Casbah si tinge di novità, tra ospiti internazionali e nuovi appuntamenti in centro città. In attesa della rassegna, in programma dal 2 al 5 agosto all’anfiteatro San Costanzo nel cuore della Pigna, piazza Borea d’Olmo ospiterà l’anteprima in centro ideata dagli organizzatori insieme al Comune di Sanremo.

Sul palco a due passi dall’Ariston giovedì 6 luglio alle 21.30 saliranno i Riviera Paradise e The Wavers 51 per una lunga serata di musica tra soul, funky, new wave, punk e rock.

Rock in the Casbah non è nuova in centro. Proprio piazza Borea d’Olmo era stata la sede dell’edizione 2021, condizionata dalle limitazioni Covid che costrinsero il Comune e gli organizzatori a rinunciare alla tradizionale location nel centro storico matuziano. Questa volta, però, è una scelta artistica per far ‘scendere’ la manifestazione anche nella Sanremo del ‘salotto buono’. Così come succederà al settimana successiva alla rassegna per un evento di chiusura, sempre in piazza Borea d’Olmo.