Sanremo: grande successo per i festeggiamenti di San Siro, i ringraziamenti del Comitato (foto)

Grazie! Con questa parola, semplice e poco utilizzata, il Comitato festeggiamenti parrocchiali di san Siro intende rivolgersi ad ogni persona presente, soprattutto ieri sera.



"La piazza era gremita - spiegano dal comitato -, e ad un certo punto sembrava non riuscire a contenere le centinaia di persone che continuavano ad arrivare. La seconda serata di Sagra è così trascorsa in un turbine di musiche e canti, con decine e decine di rostelle, sorrisi e abbracci tra ritrovati amici: un momento di festa veramente riuscito che in fondo era quello che si voleva ottenere. Il GRAZIE si estende alla Protezione Civile, alla CRI, all'Orchestra Fantasia, al Comune nella persona della vice Sindaco Costanza Pireri e agli sponsor (Manik, Agorà, Coapi, hotel Eletto). Ma il GRAZIE più forte e affettuoso è rivolto ai volontari di tutte le età che, anche quest'anno, si sono messi in gioco in maniera spontanea e gioiosa prima, durante e dopo la Sagra: montare, allestire, preparare, cuocere, distribuire, riordinare, smontare, pulire... tutto solo per la bellezza e la voglia di stare insieme. 'Intrecci di pace' hanno dimostrato che lo spirito di servizio, nobile e disinteressato, esiste ancora. Con la Sagra, arrivederci al prossimo anno ma i festeggiamenti continuano: martedì 4 luglio alle 21, Festival delle Corali. Tutti invitati!".