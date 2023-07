San Bartolomeo al Mare: al 'M&T Festival' concerto della 'Eufonika Jazz Band'

Nell'ambito della 29ª edizione del prestigioso M&T Festival di San Bartolomeo al Mare, sotto la sapiente direzione artistica dell'associazione ‘La Ritmica', Piazza Torre S.Maria sarà animata da una ricca settimana di eventi e concerti, tutti ad ingresso libero.



A partire da lunedì 3 luglio fino a domenica 8 si alterneranno nomi quali Grazia di Michele, Dirotta su Cuba, Danilo Amerio e molti altri artisti di rilievo (info su: www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it)



L'appuntamento per gli appassionati dello swing sarà Mercoledì 5 Luglio con l'apprezzatissima Eufonika Jazz Band. La rinomata band della riviera ligure proporrà non solo un concerto jazz ma un concerto/spettacolo: ‘Cent'anni di swing e jazz’.



Ideato ed interpretato dalla cantante ‘crooner’ Amelia Cimiotti lo spettacolo spazia tra immagini retrò, descrizioni narrate di storia jazz e una coinvolgente ‘Tap dance’. Grandi melodie del passato, standard internazionali, ma la vera sorpresa proposta dalla band è la ‘contaminazione’ tra passato e moderno, pop e jazz, ritmi quali il charleston e il lindy hop su brani di Amy Winehouse, Sting, ABBA, Lady Gaga e molti altri! Questo ‘swingare’ di modi e stili trascina il pubblico in un'esperienza insolita, graditissima. A dare brio e originalità interventi di ‘Tip Tap’ di Alice e Giulia dell’Officina dell’Arte di Genova su coreografie di Romina Uguzzoni. Un felice sodalizio tra la band e le Tap dancers, tra musica, danza e improvvisazione! Ad impreziosire lo spettacolo proiezioni di immagini e video descritte da una voce narrante.



La formazione si avvale di validi professionisti del ponente ligure e del conservatorio di Nizza. La band vanta musicisti eclettici, di estrazione classica e jazz, insegnanti presso le migliori istituzioni musicali.



Amelia Cimiotti - Voce crooner

Simone Giacon - sax tenore,clarinetto

Marco Neri - chitarre

Mauro Demoro - contrabbasso

Lorenzo Pescio - batteria

Massimo Dal Prà - pianoforte

Alice Mazza e Giulia Gribaudo - Tap Dancers