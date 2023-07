47enne rischia di annegare, mobilitazione di soccorsi a Diano Marina

Mobilitazione di soccorsi questa mattina su una spiaggia di Diano Marina per un uomo di 47 anni che stava rischiando di annegare in mare.

Oltre al personale della spiaggia, sul posto è intervenuto anche il 118 con un'ambulanza della Croce Bianca di Imperia oltre all'automedica. Presente anche la Capitaneria di Porto.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio e l'uomo è stato tratto in salvo.