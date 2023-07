CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 2 luglio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – ore 16.40 – 21.15 – di James Mangold – con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook – Avventura/Azione - "Indiana Jones ha appeso il cappello e da qualche anno insegna archeologia all'università di New York. In attesa di un divorzio, che pesa come il lutto del figlio, il professor Jones si trascina al lavoro e dentro una vita ordinaria 'scossa' soltanto dagli schiamazzi dei vicini. Alla vigilia della conquista della Luna, riceve la visita di Helena Shaw, figlia di un vecchio amico 'ucciso' dalla sua ossessione: la macchina di Anticitera, congegno meccanico concepito da Archimede per trovare buchi temporali. La metà del quadrante riposa da anni negli archivi di Indiana Jones, dopo averlo sottratto ai nazisti sconfitti nel 1944. Tornata dal suo passato, Helena vorrebbe recuperare il curioso reperto per venderlo a un'asta in Marocco. A pedinarla, bramando lo stesso bene, è Jürgen Voller, ex nazista che ha partecipato al progetto Apollo 11 sotto falso nome. (Ab)battuto anni prima da Indiana Jones su un treno in corsa, vuole rintracciare le due parti del quadrante e viaggiare nel tempo cambiando il corso della Storia. Una sparatoria in piena 'parata lunare' avvia la ricerca del prezioso oggetto. Tra Marocco e Sicilia, nazisti e antichi romani, l'avventura è servita...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE FLASH – ore 16.45 – di Andy Muschietti - con Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon (II), Ron Livingston, Maribel Verdú – Azione/Avventura/Fantasy - "Si avvicina il giorno del processo per il padre di Barry Allen, da anni in carcere per l'omicidio di sua moglie. Il ragazzo, che in realtà è anche il supereroe The Flash, ha cercato in ogni modo di dimostrare la sua innocenza, ma anche con l'aiuto delle Wayne Enterprises e dei suoi superpoteri non ha trovato come scagionarlo. Per disperazione arriva a correre più veloce di quanto abbia mai fatto, fino a raggiungere una sorta di ruota del tempo. Ma scopre presto che viaggiare nel passato non cambia solo il presente e il futuro: in questo mondo infatti il suo amico Batman è molto diverso e non sembra esserci alcuna traccia di Superman. In compenso il Barry di questa realtà vive felice con i genitori, ma per proteggere la sua vita il Barry originale dovrà stravolgerla e, nel farlo, finirà per perdere i propri poteri...”

Voto della critica: ***

- FIDANZATA IN AFFITTO – ore 19.20 - 21.40 – di Gene Stupnitsky - con Jennifer Lawrence, Ebon Moss-Bachrach, Natalie Morales, Matthew Broderick - Commedia - "Siamo a Montauk, l'estate non è ancora iniziata e Maddie sta già piena di casini - le hanno sequestrato la macchina per delle multe non pagate, ma senza la macchina non può lavorare come autista Uber e arrotondare lo stipendio che prende come cameriera, e senza quei soldi in più non riesce a stare dietro alle tasse di proprietà sulla casa che ha ereditato dalla madre dopo la sua morte... Un annuncio su Craiglist sembra però fare al suo (disperato) caso: Laird e Allison, una coppia di ricchi newyorchesi con casa sulle spiagge di Montauk, cerca un "aiuto" per il figlio Percy, a loro modo di vedere troppo inesperto e impreparato ad affrontare la vita al college a cui accederà a settembre. Se Maddie riuscirà a farlo uscire dal suo guscio, svezzandolo a livello emotivo e sessuale, avrà in cambio una Buick Regal. E così tutti i suoi problemi si risolveranno. O forse no...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LO SPOSO INDECISO – ore 17.30 – 19.30 - 21.30 – di Giorgio Amato - con Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Stefano Pesce (II), Francesco Pannofino - Commedia - "Gianni e Samantha sono in procinto di sposarsi, anche se appartengono a mondi completamente diversi: Gianni è un professore universitario di Filosofia morale, colto, raffinato, e anticlericale convinto; Samantha invece lavora come inserviente nell'ateneo del futuro marito, proviene da una famiglia molto modesta, ci tiene al matrimonio in chiesa e si è fermata alla terza media. Tuttavia i due sembrano adorarsi, nonostante molti dalla parte di Gianni remino contro la loro unione: a cominciare dalla figlia Daniela, nata dal suo primo matrimonio, per proseguire con la sua assistente universitaria e chiudere con Edoardo, il suo migliore amico, docente di Antropologia a Stanford. Il giorno del matrimonio sembra subito jellato: piove quando era previsto solleone, Samantha si fa male e Gianni sembra vittima di un'improvvisa incontinenza. Sarà colpa dell'aura oscura che lo circonda, e che solo una persona riesce a vedere? Come riconciliare quella sfortuna con il primato della ragione di cui Gianni è portavoce?...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- ELEMENTAL – ore 17.15 – 19.30 - 21.45 – di Peter Sohn - con le voci di Valentina Romani, Stefano De Martino - Animazione - "Ember Lumen, adolescente di temperamento, è cresciuta a Elemental City, città multietnica dove gli abitanti sono fatti di fuoco e di acqua, di terra e di aria. La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai migranti, soprattutto quelli ardenti come Ember, che non perdono occasione per umiliare e 'raffreddare'. Completamente dedicata al suo vecchio padre a un passo dalla pensione, ha deciso di dargli il cambio nell'attività di famiglia, un negozio di prodotti 'etnici' frequentato da clienti esigenti che non mancano di indispettirla. Durante una crisi di collera, l'ennesima, che fa tremare muri e condotti, un'onda anomala recapita al suo indirizzo Wade Ripple, water gay timido e sentimentale, pieno di buoni propositi e lacrime che versa copiosamente alla prima emozione. Incompatibili per le leggi di Elemental, i due elementi antagonisti stabiliranno una connessione che volgerà presto in amore...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA SIRENETTA – ore 17.00 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

- RAPITO – ore 21.00 – di Marco Bellocchio - con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese - Drammatico - "Bologna, 1858. Edgardo Mortara, un bambino ebreo di quasi sette anni, viene sottratto alla sua famiglia e consegnato al ‘Papa Re’ Pio IX. La motivazione ufficiale fornita dal Diritto canonico è che a sei mesi il bambino era stato battezzato e dunque non può che ricevere dalla Chiesa un'educazione cattolica che lo ‘liberi dalle superstizioni di cui sono imbevuti gli ebrei’. I genitori di Edgardo, Momolo e Marianna, non si rassegnano e continuano a cercare di riavere il figlio, sollevando un caso internazionale che vedrà schierati contro il Papa la comunità ebraica mondiale, la stampa liberale e persino Napoleone III. Ma Pio IX non teme la disapprovazione di nessuno, rispondendo alle richieste di restituire Edgardo alla sua famiglia con un ‘non possum’ e il sorriso serafico di chi si ritiene al sopra delle umane regole. E nonostante il clima sia quello risorgimentale la Chiesa rimane inamovibile, contando sulla sua sedicente inviolabilità...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it