Tre argenti per Sabrina Floris, coach dell’ASD Bordighera Nuoto, ai Campionati Nazionali FIN

Sabrina Floris (coach dell’ASD Bordighera Nuoto), classe 1977, ai Campionati Nazionali FIN conquista due argenti, rispettivamente nei 50 m e 100 m dorso, oltre ad un argento con la staffetta 4x100 misti.

“Siamo fieri e orgogliosi di questi risultati - commentano dalla società sportiva -. Tutto questo è a dimostrazione che quando si ha una vera passione e la si coltiva al meglio, nonostante le mille difficoltà quotidiane, casa, famiglia, lavoro, i risultati arrivano. Questa grande passione per la disciplina del nuoto, la nostra Coach Sabrina, l’ha dapprima vissuta come atleta, iniziando le sue prime bracciate intorno ai 5 anni, raggiungendo importanti obiettivi sportivi anche a livello Nazionale, peccato che ai tempi non vi erano gli organi di stampa on line, altrimenti troveremmo parecchi riferimenti su di lei.

Poi come accade per tutti, la vita l’ha portata a prendere una strada diversa nel mondo del lavoro, è diventata mamma di due splendidi ragazzi, ormai adulti. Nel 2006 è rientrata nella realtà del nuoto come istruttrice della BORDIGHERA NUOTO, conseguendo tutti i brevetti federali necessari. In questi 17 anni, Sabrina è cresciuta professionalmente e tecnicamente, arrivando oggi alla qualifica di aiuto Allenatore, ma con la prospettiva molto prossima di coronare il suo percorso formativo tecnico, con il conseguimento del brevetto di Allenatore di 1° Livello. Ma al dì là di brevetti, corsi di aggiornamento e formazione, la cosa più importante, è che la nostra Coach Sabrina ha messo a disposizione della nostra Associazione le sua grande passione, trasmettendo a tutti i nostri bambini, ragazzi e ai nostri ‘ragazzi meno giovani’, questo suo grande amore per questa disciplina, facendo sì che i nostri atleti abbiano raggiunto e continuano a raggiungere risultati eccellenti sportivi, superando molte paure ed insicurezze, oltre che ottimi risultati personali in ambito scolastico, sociale, ecc.

In un’Associazione Sportiva la formula vincente è il gioco di squadra, tra dirigenti, istruttori, allenatori, atleti e genitori, ma senza validi tecnici, che siano anche validi educatori, che trasmettano le giuste regole e i giusti ideali, si va poco distante. L’ASD BORDIGHERA NUOTO, si può ritenere fortunata perché grazie alla ns Coach Sabrina Floris e il suo Vice Coach Alessandro Rebaudo, è stata trovata la combinazione giusta, sicuramente ancora migliorabile e perfettibile, per far fare attività sportiva ai nostri associati, nella maniera giusta.

Auguriamo a tutti buona estate e vi diamo appuntamento alla stagione sportiva 2023/2024, che inizierà a settembre”.