Sanremo: il Casinò assume, avviata la procedura per un vice capo del gioco on line

Il Casinò di Sanremo è alla ricerca di personale. Tra le diverse figure ora è scattata la manifestazione di interesse per il grado di ‘vice capo ufficio gioco on line’, da inserirsi con contratto a tempo indeterminato e tempo pieno, nell’area giochi tecnologici.

La nuova figura dovrà dimostrare durante la procedura selettiva di essere in possesso di notevoli capacità organizzative e comprovata professionalità, supporterà il responsabile dell’Ufficio nelle attività di competenza, tra le quali: sviluppo e mantenimento del sito di gioco, l’espletamento delle pratiche previste dalla convenzione per l'esercizio del gioco a distanza, la gestione delle richieste della clientela non risolte dagli operatori di primo livello, il coordinamento, anche in lingua inglese, del rapporto con i fornitori in outsourcing per gli interventi non risolti internamente, la gestione delle emergenze che possano compromettere il regolare andamento dell'esercizio del gioco a distanza.

Per il futuro assunto è previsto l’inquadramento nel 2° livello (Ruolo Amministrativo del CCL per i dipendenti del Casinò di Sanremo) e il relativo trattamento economico e normativo. I candidati dovranno essere diplomati in una scuola ad indirizzo tecnico, oppure una Laurea triennale in Scienze e tecnologie informatiche, Ingegneria dell’Informazione, Laurea magistrale Informatica, Ingegneria Informatica, Specialistica in Informatica.

La domanda di partecipazione è scaricabile dal sito internet del Casinò (www.casinosanremo.it) e dovrà essere spedita entro e non oltre le 18 del 18 luglio, via posta, via mail alla Pec casinosanremo@legamail.it, oppure consegnandola a mano alla segreteria operativa della casa da gioco.