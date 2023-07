Sanremo: cantiere di piazza Eroi, TIM al lavoro per spostare l’impianto telefonico

Oltre al sistema di illuminazione, anche l’impianto telefonico di piazza Eroi dovrà essere spostato per fare spazio al cantiere per la costruzione del parcheggio interrato. TIM ha presentato al Comune un lavoro da 150 mila euro per spostare l’infrastruttura che, di fatto, non è compatibile con il grande cantiere per la costruzione del tanto atteso parcheggio interrato.

Si tratta di uno dei molti interventi ‘paralleli’ per dare spazio al maxi cantiere che porterà alla costruzione del posteggio interrato da oltre 200 posti auto e alla rivoluzione della piazza con una zona pedonale e tanto verde.

I lavori sui sottoservizi fanno parte della prima fase di intervento dopo una iniziale verifica sull’eventuale presenza di ordigno bellici sotto il suolo. Si inizia, quindi, a bucare piazza Eroi. Il vero ‘via’ al progetto che la città attende da 30 anni.