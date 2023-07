È morto Giorgio Soro, storico socio della “Compagnia della Palma”

La “Compagnia della Palma” piange la dipartita di Giorgio Soro, socio della prima ora e grande collaboratore del sodalizio. Fin da subito, assieme alla moglie Pineta si era adoperato per far nascere il vivaio sperimentale delle palme dactilifere ospitandone l’attività nella campagna del Beodo. È stato sempre presente nelle varie edizioni della Scuola di intreccio dei Parmureli per insegnarne l’antica arte.

“Tutti i soci, i paesenghi e i molti frequentatori del Beodo si stringono attorno alla famiglia Soro–Traverso per ricordarne la figura di grande lavoratore, di padre e marito affettuoso e sempre presente - dichiarano dalla “Compagnia della Palma”- ciau Giorgio: in ta cascia te famu mete e boce che in sce u Cavu de delà ti troeverai de seguru caicun pe fa ina partìa”.