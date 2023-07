Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 2 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 2 LUGLIO



SANREMO



8.30. Nell’ambito del ‘Sanremo Street Photo Festival’, workshop a 4 mani tra due dei protagonisti indiscussi della scena Street Italiana: Mario Mencacci e Massimiliano. Uscita fotografica a Montecarlo. Partenza del treno da Sanremo per Montecarlo h 8.48 (i dettagli a questo link)

10.00-23.00. Per le #domenicalmuseo, ingresso gratuito ogni prima domenica del mese del Forte di Santa Tecla (h 10/13-17.30/23)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: ultimo giorno della mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla

11.00 & 18.00. Presentazioni editoriali, a cura di Orietta Bay nell’ambito del ‘Sanremo Street Photo Festival’: Serafino Fasulo presenta ‘Drop In’ (h 11) + Nicolò Rinaldi presenta ‘Maledetta Nostalgia’ (h 18). Forte di Santa Tecla (più info)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



18.00-21.00. Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce, ingresso gratuito



19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

IMPERIA



10.00. Mostra fotografica ‘Integrazione’ di Marco Morraglia con 16 pannelli fotografici contenenti una serie di ritratti di persone che hanno lentamente e faticosamente percorso la strada verso un radicamento nelle città della Provincia di Imperia. Atrio del Palazzo Civico Comunale di Piazza Dante, fino al 7 luglio



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. ‘Passeggiar cantando per il Parasio’: concerto itinerante con i Cantores Bormani e i figuranti del comitato 'SottoTina'. Partenza da Piazza Duomo, Porta Martina, Oratorio S. Pietro, Chiesa delle Clarisse, San Leonardo, Piazza Pagliari, Stanza della Regina in Palazzo Guarnieri



VENTIMIGLIA



8.30-19.00. Per le #domenicalmuseo, ingresso gratuito ogni prima domenica del mese al Museo Preistorico dei Balzi Rossi (la Grotta del Caviglione è visitabile h 11/12-17/18.)

9.30-14.30. Per le #domenicalmuseo, ingresso gratuito ogni prima domenica del mese all’Area Archeologica di Nervia

10.00-18.00. Esposizione Modellistica a cura del Museo Nazionale Trasporti di Taggia con trenini in miniatura dagli anni ’20 fino ai giorni nostri con possibilità per grandi e piccini di poter far circolare modellini su decine di metri di binari (h 10/12.30-15/18). Locali dell’ex Dogana all’interno della stazione Internazionale di Ventimiglia, ingresso gratuito



17.00. Il sogno babilonese e l'olocausto di Alexandre Voronoff’: conferenza con proiezione di immagini a cura di Enzo Barnabà. Sede di ‘Italia Israele’ in via Sottoconvento 31, ingresso libero



21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: apertura serale ‘Al Brillar di Stelle’: visita guidata dal titolo ‘Dee, imperatrici e matrone’, dialogo notturno con le antiche romane a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

VALLECROSIA



11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30-23.00. ‘Prove di Teatro’, spettacolo teatrale ‘Quando Molière incontra Goldoni’ di Silvia Villa con la collaborazione del Teatro della Luna. Centro Storico nella città Alta

BORDIGHERA



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. ‘Sono alla Frutta’: ultimo giorno della mostra con pastelli a olio di Graziella Biga. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



TAGGIA ARMA

18.00-24.00. In diretta dalla piazza: Radio 88 Sanremo. Piazza Tiziano Chierotti

21.15. ‘La Piazza si fa Cinema’: proiezione film ‘No Time To Die’. Il film, 25esimo capitolo della serie legata all'agente James Bond, vede per la quinta e ultima volta Daniel Craig nei panni dell'iconico agente segreto. Via Ludo Lungomare

RIVA LIGURE

21.30. Emozioni italiane live tour con Guido Monzitta. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-24.00. Street Food nel Piazzale Lungomare C. Colombo, fronte Scuole Elementari, fino al 2 luglio

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

18.00-23.00. Mostra personale dell’artista Kevin Flinn. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 9 luglio

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in riva al mare’ (12ª edizione), Antonio Manzini presenta il libro ‘Elp’ (Sellerio). Molo delle Tartarughe, info 339 2877093



ENTROTERRA

APRICALE

9.00. Partenza camminata Apricale – Bajardo – Apricale sull’antica mulattiera: Pan e Pumata in Località Termini + Arrivo e Sosta a Bajardo + Discesa e visita al Borgo di Berzi e la sua Chiesa + ripartenza da Bajardo alle ore 14.30 con sosta e visita nell'antica Chiesa di San Martino con affreschi del 500

BAJARDO

10.00. Mtb Festival con Sanremobikeschool. Ritrovo al Parcheggio San Rocco

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



10.00-19.00. Mostra personale di pittura a olio di Elena Copetti. Pinacoteca Morscio, fino al 2 luglio (tutti i giorni h 10/19)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra personale di pittura a olio di Elena Copetti. Pinacoteca Morscio



15.00. Visita guidata nel paese incantato di Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione prodotti tipici, Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info e prenotazioni 0184 206 666

15.30-18.00. Mostra ‘Yesterday will never end’ dell’artista Lorenza Sannai. DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, Strada Vicinale dell`Abelio (venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



21.30. ‘Punti di Vista’: spettacolo teatrale di Liber Theatrum liberamente ispirato a ‘Esercizi di stile’ di Raymond Queneau. Regia di Diego Marangon. Castello dei Doria (a pagamento)



LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)



MONTALTO CARPASIO

21.00. Per la rassegna ‘Liguria delle Arti’, Silvia Bordo racconta la Pieve di San Giorgio e l'affresco monumentale dei Santi Apostoli, Patrizia Balest racconta l'Oratorio di San Vincenzo e Alfonso Sista racconta la Chiesa di San Giovanni Battista e il Polittico di San Giorgio di Ludovico Brea + Silvano Rodi all’organo esegue Louis Nicolas Clerambautt, Joseph-Hector Fiocco, Alessandro Grazioli, Niccolò Moretti + Pino Petruzzelli legge Franco Arminio, Edoardo Sanguineti, Richard Sennet, Pino Petruzzelli. Chiesa di San Giorgio e chiesa di San Giovanni Battista a Montalto (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO



9.15. 74° Raduno nazionale degli Alpini al Colle di Nava: sfilata verso il Sacrario della Divisione alpina Cuneense, con alzabandiera, Messa al campo, saluto del sindaco di Pornassio e intervento del Presidente nazionale dell’Ana. Alle 16.30 al Forte Centrale, concerto della Fanfara alpina Colle di Nava, della Sezione di Imperia



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



19.00. Concerto d’organo del Maestro Michele Croese all'organo Agati. Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo



VESSALICO



10.00-22.00. 263ª edizione della Fiera dell’Aglio di Vessalico: incontri, dibattiti, show cooking e degustazioni + laboratori + talk show + mostre e molto altro. Parco Canavai (il programma a questo link)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



9.00-20.00. Fête de la Saint-Pierre et de la Mer: spettacoli, animazioni e degustazioni sul Lungomare (il programma a questo link)

MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



18.00. 18° Festival Internazionale di Organo di Monaco’: concerto ‘Le donne invisibili a cura dell’organista Joy-Leilani Garbutt (San Francisco – USA). Cattedrale di Monaco





