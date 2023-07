Sanremo: tempo di quarti di finale per il 28° Torneo Città di Sanremo

Con le ultime decisive partite del Girone B si è definita la griglia dei playoff e le squadre direttamente qualificate ai quarti di finale del 28° Torneo Città di Sanremo in corso di svolgimento sul campo Morgana Beach di corso Trento e Trieste.

Agenzia Temacasa e Marco Serpe Rec Metalli hanno staccato il pass per i quarti di finale assieme ad Ancash Sport e Il Bosforo nel Girone A.

Domani sera a partire dalle 20.30 inizierà la fase ad eliminazione diretta con i play off per definire le quattro compagini che sfideranno le squadre già qualificate.

Si preannunciano quattro partite, due che si svolgeranno domenica e le altre due gare lunedì, molto equilibrate visto il tasso tecnico che hanno portato i giocatori di diverse parti della provincia, dalla Francia e dal basso Piemonte.