Canottaggio: un oro e due argenti per Elena Sofia Cioni al Festival dei Giovani sul Lago di Varese (foto)

Un oro e due argenti per Elena Sofia Cioni al Festival dei Giovani svoltosi sul Lago di Varese. La quattordicenne della Canottieri Sanremo ha vinto la regata del Singolo, davanti alla vogatrice delle Fiamme Gialle contenendone la maggiore prestanza fisica per 900 metri e staccandola nei 100 mt finali. Elena ha conquistato il secondo posto nel doppio insieme a Paola Malinconico della LN Italiana di Savona alle spalle dell'equipaggio della Sportiva Lezzeno ed anche nel quattro equipaggi regionali con la rappresentativa ligure alle spalle del Friuli ma prevalendo al fotofinish sulla Toscana. Per i Sanremesi anche due sesti posti in doppio per Lorenzo Della Libera e Alessandro Scajola, poi rispettivamente sesto ed ottavo in singolo. Il Coach Renato Alberti ed il Presidente Sergio Tommasini sono estremamente soddisfatti dei risultati dei loro giovani.