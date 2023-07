'Parole di donne': l’aperilibro al femminile proposto al Baia Salata di Imperia tutti i lunedì alle ore 18

“Parole di donne”, l’aperilibro organizzato dal gruppo Facebook VivImperia insieme alla scrittrice Geneviéve Alberti e a Elena Orsini, ex insegnante e attrice attiva nel movimento “Non una di meno”, prosegue con la presentazione di “Ti darò i miei occhi” della scrittrice sanremese Antonella Squillace lunedì alle ore 18 presso la Baia Salata di Imperia, in Via Lamboglia 4.

Dopo il successo di “Ho combattuto anche per te” e “Leah - Dall’altra parte del mare”, Antonella Squillace traccia un altro importante affresco storico in cui la vita di Caterina, donna sospesa tra senso del dovere e anticonformismo, si intreccia alle vicende dell’Italia dal dopoguerra al Covid. Rivendicazioni sindacali ed emigrazione, gonne che si accorciano, film e canzoni che hanno segnato un’epoca vengono raccontati dall’autrice senza sentimentalismi, con una prosa avvolgente ed elegante che fa rivivere le emozioni e proietta in un viaggio nel tempo.

Laureata in pedagogia e scienze religiose, Antonella Squillace è sempre stata sensibile al tema del migrare e dell’integrazione e nel 2002 ha fondato l’associazione di mediazione culturale Mappamondo di cui è stata presidente per quindici anni. Scrittrice e insegnante, gestisce la biblioteca scolastica della propria scuola impegnandosi in prima persona a diffondere il gusto per la lettura tra i ragazzi.

Tra le scrittrici che verranno presentate ricordiamo Greta Mercadante, Emanuela Mortari e Antonella Grandicelli.