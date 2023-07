Charter Night con passaggio di consegne dei Lions Club Arma e Taggia e Sanremo Host

Serata lionistica al Circolo degli Ulivi al campo golf di Sanremo in un contesto di amicizia tra i due circoli Lions, Arma e Taggia e Host Sanremo. Insieme soci e ospiti hanno ripercorso il cammino del passato anno sociale di entrambi i club, anno pregno di impegni sociali con service dedicati a più ambiti, sia quelli “classici” sia purtroppo anche per eventi “eccezionali” che ci si augura non si ripetano, quali i service dedicati all’Ucraina ed agli eventi alluvionali dell’Emilia Romagna.