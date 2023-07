Tragedia in valle Argentina: Ape precipita nel fiume, muore 86enne (foto e video)

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi in valle Argentina, nel territorio comunale di Montalto Carpasio. Un 86enne, Nazareno Cachidi, è precipitato nel torrente Carpasina a bordo della propria Ape morendo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo insieme al personale del 118 oltre all’automedica e all’elicottero ‘Grifo’ per il recupero nel greto del fiume insieme al Soccorso Alpino. Ma per l’uomo, residente a Badalucco, non c’era più niente da fare.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione che ora dovranno fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente avvenuto in un tratto di strada sprovvisto di protezione in zona Sant'Antonio. Da chiarire se sia stato causato da una manovra errata o da un malore.