Malore in centro a Sanremo, 74enne perde i sensi in via Matteotti

Mobilitazione di soccorsi questa mattina in via Matteotti, nel pieno centro di Sanremo, per un 74enne colto da un malore.

La centrale del 112 ha inviato sul posto un'ambulanza di Matuzia Emergenza e l'automedica.

L'uomo è stato soccorso sul posto e trasferito successivamente in elicottero in codice 'rosso' all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.