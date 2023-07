Imperia: controlli nei locali a Oneglia, sequestrata droga in piazza dell'Olmo

Dopo le numerose segnalazioni da parte dei residenti, ieri gli agenti della Questura di Imperia sono intervenuti nella zona di piazza dell'Olmo e di via Ospedale per una serie di controlli tra i locali. Attività che ha portato anche al sequestro di 30 grammi di droga.



Per contrastare gli episodi di microcriminalità denunciati nei giorni scorsi, gli agenti sono intervenuti con pattuglie in auto, in moto e a piedi come disposto dal questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore.