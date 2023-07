Clochard strattona e maltratta il proprio cane alla stazione di Ventimiglia, denunciato (foto e video)

Un cane è stato salvato dai maltrattamenti di un clochard nella serata di ieri alla stazione di Ventimiglia. Alcuni passanti hanno notato il senzatetto mentre stava strattonando l'animale, già deperito e in precarie condizioni di salute.

Sul posto sono subito intervenuti Polizia e Carabinieri che hanno identificato e denunciato l'uomo al quale è stata tolta la custodia del cane.

Per prestare le dovute cure all'animale è intervenuto il soccorso veterinario di Emergenza Val Nervia che l'ha trasferito alla più vicina clinica veterinaria.

“Denunciare situazioni di maltrattamento alle forze dell’ordine, alle associazioni, alle guardie zoofile è molto importante - commentano dall'associazione - gli animali non hanno voce, sono indifesi nei confronti degli abusi dell’uomo, quindi essere la loro voce è fondamentale”.

“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze è punito con la reclusione da tre a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro” conclude il presidente Igor Cassini.