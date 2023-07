Verbicaro onora il gemellaggio con Taggia: intitolazione di una via e cittadinanza onoraria

Lunedì Verbicaro onorerà il gemellaggio con Taggia, dedicandole una via e conferendo la cittadinanza onoraria a Mario Conio, sindaco della cittadina ligure. Una iniziativa del sindaco calabrese, Francesco Silvestri, per rinsaldare ulteriormente quel forte legame con il comune tabiese che dagli anni '50 ha accolto tanti verbicaresi.

Un primo avvicinamento formale tra le due comunità risale però addirittura al 2010. Il 30 agosto di quell'anno si gemellarono le bande musicali dei due comuni: la "Pasquale Anfossi" di Taggia e la "F.Cilea" di Verbicaro. Bisognerà arrivare però al 2016 per il gemellaggio ufficiale tra i due Comuni. L'atto venne firmato il 1° ottobre, dall'allora sindaco Vincenzo Genduso e da Silvestri, durante un consiglio comunale in piazza. Tre giorni di grandi festeggiamenti a Taggia con un lungo scambio di doni e una sentita partecipazione da parte di tutta la comunità. Un ulteriore passo di questo cammino sarà l'anno seguente quando i due sindaci si incontreranno di nuovo a Taggia in occasione del riconoscimento della cittadinanza onoraria a Francesco Silvestri.