L'associazione polisportiva e culturale AWF Arma-Sanremo compie 25 anni 'fra il serio e il faceto'

Festa in casa AWF Arma - Sanremo per i 25 anni societari del club biancazzurro, una storia iniziata nel 1998 fra i banchi di scuola che ha celebrato sabato scorso il suo primo quarto di secolo trascorso fra attività sportive, culturali e ricreative costantemente vissute fra il serio ed il faceto come ricordato da Matteo Bianchini che assieme a Claudio Gazzano e Marco Minerva é tra i fondatori del club: "La storia dell'AWF - ricorda il dirigente - nasce il 24 giugno del 1998 per celebrare le vacanze estive in cui noi, come ogni anno, praticavamo un gioco acquatico talmente semplice che è quasi difficile da spiegare e che poi venne 'formalizzato' col nome di waterball... Tanto è vero che la denominazione societaria sta per 'Associazione Waterball Farnese' e si pone l'obiettivo di rappresentare la Riviera di Ponente avendo come sedi principali Taggia ed Arma, Sanremo, Bajardo e Realdo, due paesi a cui siamo molto legati. Anche il termine 'Farnese' che farebbe pensare ad una località laziale o alla storica famiglia nobiliare ha in realtà una spiegazione più curiosa nel senso che il nostro professore di storia dell'epoca, proprio parlando dei Farnese, emise una sorta di starnuto che fece immediatamente diventare questa parola un vero e proprio tormentone che poi noi usammo per dare il nome all'associazione."

Un club principalmente dedito ad uno specifico sport che però per lungo tempo è rimasto senza avversari: "Per 11 anni siamo andati avanti con i proverbiali allenamenti interni e poi nel 2009 alcuni nostri amici crearono il PC Team poi divenuto QC Team e iniziammo a disputare competizioni dai nomi altisonanti come Campionato Italiano, Champions League, Mondiale per Club e tutti gli altri trofei tipici anche del calcio. Tutti giocati fra queste due squadre con eterne gare di andata e ritorno un po' come accade nel campionato calcistico delle Isole Scilly. Alla fine del 2018 l'AWF contava, fra i vari trofei conquistati nel waterball, 9 titoli italiani, 6 Champions League e 5 Mondiali per club prima di una interruzione a metà della stagione 2019 a causa delle difficoltà sempre maggiori di trovarci tutti assieme contemporaneamente nel nostro 'acquasterio', altro neologismo che sta a indicare il campo da gioco che per noi tradizionalmente è lo specchio di mare della spiaggia della Fortezza. Contiamo comunque di ripartire da lì e recuperare il tempo perduto anche a grazie a metodi che renderanno le partite molto più brevi. Tutti questi trofei sono sempre stati disputati in modo informale senza un riconoscimento ufficiale ed hanno comunque portato anche le nostre sedi più piccole come Bajardo e Realdo a conquistare questi titoli 'nazionali ed internazionali', un vero record per paesi di queste dimensioni."

Col tempo l'AWF si è dedicata anche al calcio con la costituzione, nel 2013, della Federazione Calcistica Tera Brigasca - Labaj - Riviera dei Fiori affiliata addirittura l'anno successivo alla N.F.- Board, storica organizzazione mondiale che raggruppa le nazionali 'non riconosciute': "Anche in questo caso - ricorda Bianchini - tutto partì dal waterball con l'obiettivo di affiancare alle competizioni per club anche quelle per squadre nazionali. I nostri avversari giocavano sotto forma di 'nazionale italiana' e noi quindi decidemmo di opporgli una rappresentativa che comprendesse tutto l'estremo ponente ligure ed avesse come fulcro la micronazione del Labaj ispirata a Bajardo ma inserita fra il contesto montano della Tera Brigasca e quello costiero della Riviera dei Fiori. Qualche tempo dopo questa idea venne allargata al calcio con la N.F.-Board che, dopo aver analizzato le specificità del nostro territorio, decise di inserirci fra le sue nazionali affiliate. Da quel momento quindi esiste una rappresentativa calcistica dedicata a questa Federazione ma anche un club ad essa collegato denominato FC Bajardo Realdo che partì non senza problemi in uno 'storico' torneo invernale UISP di calcio a 5 a Vallebona nel 2017-18 che ancora oggi molti ricordano per le 'epiche' imprese del team."

La costituzione di questa Federazione Calcistica fu poi il preludio della collaborazione con quella del Principato di Seborga: "Noi ammiravamo molto la storia di Seborga ed avevamo consigliato alla N.F.-Board di lasciare uno spazio dedicato al Principato all'interno del territorio da noi rappresentato poiché eravamo sicuri che sarebbe potuta nascere una Federazione anche lì. Non sapevamo ancora che la FCPS stava venendo fondata proprio in quei mesi e che poco dopo, nel giugno 2014, sarebbe stato proposto proprio a noi di diventarne dirigenti in 'comproprietà' con la nostra Federazione originale. Fu una catena di eventi davvero particolare che ci portò a creare una associazione ad hoc per gestire la Federazione seborghina ed una nuova sezione dell'AWF per gestire quella della Tera Brigasca e fare così in modo di mantenere tutte le nostre attività tradizionali, sia quelle più serie sia quelle più ricreative e goliardiche, nella sezione originale dell'AWF che, per fare un esempio, ammette da statuto la nomina di allenatori di fantasia oppure di allenatori reali ma magari non proprio umani come Pungu II Antares, un labrador che dopo essere stato nostro tecnico è tuttora Presidente Onorario dell'AWF."

La storia dell'AWF si è anche arricchita nel tempo di una sezione culturale: "Anche in questo ambito - prosegue Bianchini - pur avendo dedicato la nostra sezione all'indimenticabile amico Gianni Ginatta, rigoroso ricercatore indipendente ed agronomo scomparso nel 2013, manteniamo sempre l'apertura anche ad esperienze più ludiche come le avventure esplorative e spesso gastronomiche nei paesi dell'entroterra o i rapporti molto fitti con il centro Italia ed in particolare con Umbria e Marche. Il nostro attuale Vicepresidente Marcello Staccioli risiede proprio a Perugia dove abbiamo una sede distaccata che ci ha dato modo di vivere bellissimi momenti anche lì. Siamo poi in contatto da anni con personaggi straordinari e geniali come l'artista umbro Adriano Massettini Moretti e Pierino Brunelli Imperatore della Magna Romagna che ci ha invitato spesso alle sue iniziative. Non manca poi quasi mai, praticamente ogni anno, la trasferta a San Marino per veder giocare la locale nazionale di calcio, le squadre di club impegnate nel campionato interno o nei primissimi turni delle coppe europee. Abbiamo poi un piccolo cineforum dedicato principalmente ai film di attori come Paolo Villaggio, Renato Pozzetto, Bud Spencer e Terence Hill. Basti pensare che uno dei nostri motti societari è 'Solo Puffin ti darà forza e grinta a volontà'."