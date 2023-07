Corsa ad ostacoli, il campionato italiano Ocr giovanile fa tappa a Bordighera (Foto e video)

Il campionato italiano Ocr (Obstacles Course Race) giovanile ha fatto tappa a Bordighera. Tantissimi atleti provenienti da diverse regioni, come Liguria, Piemonte e Lombardia, si sono cimentati nella gara di corsa ad ostacoli che è stata organizzata, lo scorso 18 giugno, da Life Revolution Asd presso il campo attrezzato con ostacoli artificiali allestito a Villa Sorriso.

E’, perciò, riuscito, “The Bunnys Race”, la tappa di Coppa Italia rivolta agli atleti dai 6 ai 15 anni organizzata in modo impeccabile da Life Revolution Asd, che, dal 2019, propone diverse attività come Ocr, Mud Run, Bootcamp e Ninja, pensate per essere eseguite all’aria aperta e a contatto con la natura con lo scopo di diffondere uno stile di vita sano ed equilibrato.