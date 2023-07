Serie di appuntamenti nel prossimo fine settimana per il vice Presidente Piana, domani a Cremona

Il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing territoriale Alessandro Piana, domani alle 10 sarà a Cremona per la giornata di confronto e la tavola rotonda tra le Istituzioni, le Associazioni e il Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana Vincenzo Caputo.

Alla sera, a partire dalle 19, si recherà a Dolceacqua per incontrare i produttori alla Festa del Rossese, tra eccellenze vitivinicole e agroalimentari. Domenica all’insegna dell’entroterra: il vice presidente Piana alla mattina, dalle 9, sarà a Colle di Nava per il 74esimo Raduno Alpino, mentre al pomeriggio, a partire dalle 17, si recherà a Vessalico per la Festa dedicata al famosissimo aglio.

Parteciperà anche al convegno dedicato al prodotto principe di Vessalico per parlare delle certificazioni di qualità in Liguria e delle prospettive del settore primario.