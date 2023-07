San Lorenzo al Mare: il Teatro dell'Albero in 'trasferta' a Forlì al 'Gran Premio di Teatro Amatoriale'

Appena conclusa la 20a rassegna teatrale ‘L'Albero in prosa’, il ‘Teatro dell’Albero’ si trasferisce a Forlì per partecipare come miglior compagnia Fita della Liguria, al ‘Gran Premio di Teatro Amatoriale’.

Il ‘Premio dei Premi’, una grande kermesse che porta sul palcoscenico i campioni delle più diverse realtà regionali. Istituto nel 2014, il ‘Gran Premio del Teatro Amatoriale’ è riservato ai vincitori di appositi concorsi abbinati, svolti a livello regionale e organizzati dai rispettivi Comitati Fita.

Sono in palio il trofeo maggiore, alla migliore compagnia, e altri premi individuali e di gruppo, tutti assegnati da una giuria di esperti. Dall’edizione 2018/2019 il ‘Gran Premio’ si è trasformato in concorso dal vivo, ospitato in diverse località, dove i gruppi finalisti affluiscono da tutta Italia: un’occasione per far conoscere al pubblico e alle istituzioni il meglio del teatro amatoriale italiano.