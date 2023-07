Sanremo, "rifiuti abbandonati in via Dante Alighieri": la segnalazione

Un lettore ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado nella città di Sanremo, in particolar modo in via Dante Alighieri.

"Anche oggi all'altezza del civico 115 in via Dante Alighieri a Sanremo spazzatura di ogni genere abbandonata accanto al bidone del vetro. Nonostante varie segnalazioni continua questa situazione e i gabbiani, che ormai lo sanno, ci vanno a nozze, invece, il comune continua a fare finta di niente" - segnala il lettore, R.B.

"Eppure basterebbe aggiungere, accanto ai bidoni del vetro, quelli per la plastica e l'indifferenziata. Forse quando qualcuno in moto si farà male con i sacchetti trascinati in mezzo alla strada dai gabbiani capiranno" - dice R.B.