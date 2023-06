Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 30 GIUGNO



SANREMO

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton al Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio

17.30-21.00. ‘Sanremo Street Photo Festival’ (1ª edizione): visita alle mostre collettive con più di 100 immagini di 13 autori. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio (il programma a questo link)

17.30. Per la ‘Festa dei Popoli 2023’, ‘Incontro tra popoli: Ecuador e Perù, costumi e abitudini, un legame oltre le frontiere’: proiezioni video e a seguire degustazione di prodotti tipici a cura dell’ANPI – sezione di ‘G.Cristiano Pesavento’. Federazione Operaia Sanremese, Via Corradi 47, ingresso libero

19.00. Per ‘I Concerti di Villa Nobel – Estate Musicale’, concerto dal titolo ‘Io, Beethoven’, opera interiore per voce e pianoforte con Umberto Barisciano (pianoforte) e Massimiliano Pegorini (voce recitante). Presentazione storica e musicale a cura di Fabio Marra. Villa Nobel, corso Cavallotti, info e prenotazioni 388 8088715 (più info)



19.30. Per i festeggiamenti patronali di San Siro, serata gastronomica e danzante in piazza San Siro, musica con l'orchestra Fantasia, anche domani



19.45. Per 'Folies Royal 2023', Music Time con Roberto Blasi e Davide Zappia (duo voce e chitarre). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



21.00. Presentazione libro ‘Nanga Parbat – L’ossessione e la montagna nuda’ di Orso Tosco. Sede CAI in piazza Cassini



21.00. Per gli incontri estivi del Casinò, il giornalista Mario Giordano, presenta il suo ultimo libro ‘Maledette Iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie’. Teatro dell’Opera del Casinò municipale, ingresso libero sino ad esaurimento posti

IMPERIA



9.30. ‘La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori’: convegno organizzato dalla CISL Imperia con la partecipazione di numerosi relatori + momenti musicali a cura dei maestri Giulia Ciaurro (Arpa) e Riccardo Buoli (Contrabasso). Polo Universitario (locandina)

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00. Mostra fotografica ‘Integrazione’ di Marco Morraglia con 16 pannelli fotografici contenenti una serie di ritratti di persone che hanno lentamente e faticosamente percorso la strada verso un radicamento nelle città della Provincia di Imperia. Atrio del Palazzo Civico Comunale di Piazza Dante, fino al 7 luglio

10.30. ‘Turismo con i pescatori’: presentazione della Guida ‘Fish.Med.Net.’. Ai partecipanti sarà consegnata la guida che riguarda sei regioni. A cura di Legacoop Liguria. Infopoint ‘LApprodo’ al Molo lungo di Oneglia

17.00. Laboratorio ‘Come si fa una resta d'aglio di Vessalico’: dimostrazione pratica di come intrecciare l'aglio e avere una resta perfetta a cura della coop. A Resta di Vessalico, presidio Slow Food, e Legacoop Liguria. Infopoint ‘LApprodo’ al Molo lungo di Oneglia



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. ‘Cucinare in Barca di Roberto Pisani’: incontro con degustazione finale di sapori del mare. Consigli, trucchi e ricette per cucinare in barca e in mare aperto, a cura di CNA Imperia. Infopoint ‘LApprodo’ al Molo lungo di Oneglia



21.00. Per la rassegna ‘Liguria delle Arti’, Francesco Vatteone racconta la storia della Chiesa + Alfonso Sista racconta i dipinti di Domenico Bocciardo Lorenzo Masucci e la scultura lignea di Giovanni Battista Garaventa + Fabrizio Fancello all’organo esegue Girolamo Frescobakli, Marco Enrico Bossi, Domenico Bellando + Pino Petruzzelli legge Predrag Matvejevic, Giuseppe Conte, Cesare Vivaldi, Pino Petruzzelli. Chiesa SS Annunziata, piazza Ulisse Calvi, ingresso libero (più info)

21.00. Presentazione libro noir ‘Il Re Muto’ di Rodolfo Rotondo. Dialogo con l'autore a cura del giornalista Diego David + degustazione di vini della Azienda Agrituristica 'Il Bey' di Imperia a cura del sommelier Stefano Semeria. Piazza Pagliari al Parasio (più info)

VENTIMIGLIA

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury, fino al 1° luglio (più info)

17.30. Presentazione della guida ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’ alla presenza degli autori Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri nella pineta. Al termine possibilità di prenotare l'aperitivo, sempre in pineta, al costo di 15 euro. Giardini Botanici Hanbury (più info)

21.00. Per ‘(R)estate a Grimaldi, ‘Cinema sotto le stelle’: proiezione film ‘The Departed’ di Martin Scorsese (2006) con Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone. Terrazza panoramica a Grimaldi, ingresso libero e gratuito

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA

9.00. Convegno ‘Dal conflitto alla coordinazione - La riforma Cartabia e il processo di famiglia: le tecniche alternative alla risoluzione del conflitto con particolare riferimento alla coordinazione genitoriale’. Evento a cura dell’associazione ‘Noi4You’. Cinema Olimpia in via Cadorna 3 (locandina)



17.00-19.00. ‘Sono alla Frutta’: mostra con pastelli a olio di Graziella Biga. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 2 luglio

18.00-23.00. ‘Sulle tracce del reale’ (6ª edizione): esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo con la partecipazione di 31 artisti tra locali, nazionali e internazionali. Giardini Monet, fino al 1 luglio

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



OSPEDALETTI



17.30. ‘Itinerari di Letteratura 2023’: Maurizio Spada presenta ‘La cultura della bellezza. Architettura, urbanistica, paesaggio: una riflessione ecologista’ (Albeggi Editore). A cura dell’Associazione Amici di Francesco Biamonti in collaborazione con Libreria Amicolibro di Bordighera. La Piccola, ingresso libero

TAGGIA ARMA

21.15. Presentazione libro ‘De bello pucciniano’ di Marco Reghezza con relatore il prof Jacopo Marchisio. Partecipa il soprano Gabriella Carioli accompagnata da Luisa Repola al pianoforte. Evento a cura del Circolo Culturale Tabiese. Villa Boselli ad Arma

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-24.00. Street Food nel Piazzale Lungomare C. Colombo, fronte Scuole Elementari, fino al 2 luglio

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

DIANO MARINA



18.00-23.00. Mostra personale dell’artista Kevin Flinn. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 9 luglio

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

19.00. Inaugurazione mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Curatela e critica a cura del dr. Pierluigi Luise critico d’Arte e direttore museale. Ospite l’attore Antonio Carli, con un’introduzione dantesca. Chiesa di San Giovanni Battista

19.30-20.45. Yoga al Tramonto: una sessione di yoga nel rilassante giardino dell’Atelier The Gallery (a pagamento e prenotazione obbligatoria)

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



10.00-19.00. Mostra personale di pittura a olio di Elena Copetti. Pinacoteca Morscio, fino al 2 luglio



21.30. ‘Punti di Vista’: spettacolo teatrale di Liber Theatrum liberamente ispirato a ‘Esercizi di stile’ di Raymond Queneau. Regia di Diego Marangon. Castello dei Doria (a pagamento)

LUCINASCO

21.00. Per la rassegna ‘Concerti sul lago 2023’, ‘Armonie sul Lago’: concerto dei Docenti e degli Allievi dell’Associazione Nardini. Chiesa di Santo Stefano nel Parco di Santo Stefano, ingresso libero (più info)



PERINALDO

18.00. Marco Damele presenta il libro ‘Il mio erbario'. Sala del Comune



PIETRABRUNA



20.00. Concerto della band Long Island accompagnato da ottime grigliate in compagnia

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz au Château’: ‘Good morning Billie’, concerto della Behia Jazz Band (tutti i venerdì sera d’estate fino all’8 settembre). Città alta, ingresso libero (il programma a questo link)

MONACO

9.00. ‘Jumping Internazionale di Monte-Carlo’: evento che riunisce i migliori cavalieri del mondo, ai piedi del Palazzo dei Principi. Port Hercule, fino a 1° luglio (più info)

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



19.30. ‘Firebird’, spettacolo di Goyo Montero, ‘Noces’ di Jean-Christophe Maillot e ‘Pulcinella’ ideato da Jérôme Verbruggen: spettacoli di balletto al Grimaldi Forum Monaco (più info)





SABATO 1° LUGLIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro



9.00-19.00. Nell’ambito del ‘Sanremo Street Photo Festival’, workshop a 4 mani tra due dei protagonisti indiscussi della scena Street Italiana: Mario Mencacci e Massimiliano Faralli (h 12.30/14.30-18.30/19). Forte di Santa Tecla (i dettagli a questo link)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton + ‘Swing Corner Of The Fortress’: concerti swing collaterale alla mostra. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

11.00 & 18.00. Presentazioni editoriali, a cura di Orietta Bay nell’ambito del ‘Sanremo Street Photo Festival’: Patrizia Pulga presenta ‘Bologna - Una città’ (h 11) + Giuseppe Pitino presenta ‘Prossima Fermata’ (h 18). Forte di Santa Tecla (più info)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



19.00. ‘Musica nel Cuore e nell’Anima’: concerto benefico con il tenore Gaetano Labalestra per aiutare a sostenere la mensa dei poveri dei Frati della Chiesa dei Cappuccini di Sanremo. Evento a cura del Lions Club Sanremo Host. Chiesa dei Frati Cappuccini



19.30. Per i festeggiamenti patronali di San Siro, serata gastronomica e danzante in piazza San Siro, musica con l'orchestra Fantasia



19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Massimo Spinetti (piano e voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabato d’estate)

20.30. Dinner Show con ‘I Sonics’, compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi. Roof Garden del Casinò municipale, info 184 5951

21.00. Festa dei Popoli 2023 con musiche, canti, danze e poesie dei paesi partecipanti. Piazza Borea d’Olmo, partecipazione gratuita



23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

10.00. Mostra fotografica ‘Integrazione’ di Marco Morraglia con 16 pannelli fotografici contenenti una serie di ritratti di persone che hanno lentamente e faticosamente percorso la strada verso un radicamento nelle città della Provincia di Imperia. Atrio del Palazzo Civico Comunale di Piazza Dante, fino al 7 luglio



11.00. Laboratorio ‘A scuola di nodi col pescatore Mimmoì: imparare la tradizione marinara insieme al comandante della Freccia Nera, a cura di Legacoop Liguria. Infopoint ‘LApprodo’ al Molo lungo di Oneglia



15.00. Partita dimostrativa di pallonetto organizzata su iniziativa degli 11 Comuni per Imperia per ricordare il Centenario della nascita della città. Piccolo rinfresco al termine. Borgo di Sant'Agata, Via Silvio Pellico (area manovra bus)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

19.00. Notte Bianca di Costa d’Oneglia 2023 e 36ª Festa della Bandiera Argentina: serata di musica, tango, iniziative culturali, ludiche, tradizionali e gastronomiche. A cura del Circolo Culturale Manuel Belgrano. Frazione Costa d’Oneglia, navetta gratuita dalle h 19 da piazza Dante (per leggere il programma nel dettaglio cliccare questo link)



21.00. ‘L’amore è sempre amore’: spettacolo teatrale di Ernestina Pellesi messo in scena dagli attori della compagnia ‘L’emporio del Teatro’ di Sanremo in collaborazione con Auser e Banca del Tempo (10 euro). Teatro del Mutuo Soccorso, Via Santa Lucia 14



21.00. ‘Serate Organistiche Leonardiane’ (13ª edizione del festival internazionale d'organo della città di Imperia): concerto dell'organista Angel Montero dalla Spagna. Basilica di San Giovanni, ingresso libero

VENTIMIGLIA



10.00. Terzo e ultimo incontro del percorso formativo sul testo di Don Luigi Giussani ‘L’io, il potere e le opere’ sul tema ‘Le opere’ con relatori: Luis Rubalcaba, professore di Politica Economica, Università di Alcalà; Massimo Borghesi, professore di Filosofia morale, Università degli Studi di Perugia. Modera Guido Bardelli, presidente Compagnia delle Opere. Salone di S. Agostino

15.00-18.00. ‘Mare Nostrum’: ultimo giorno dell’esposizione delle opere di Giacomo Barberis. Giardini Botanici Hanbury, sale espositive al piano terra di Palazzo Hanbury (più info)

21.00. Per la rassegna ‘Eventi sotto le stelle’, concerto di Mario Biondi. Arena di Cala del Forte, Passeggiata Marconi 5 (info e acquisto biglietti a questo link)



VALLECROSIA



11.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

17.00-19.00. ‘Sono alla Frutta’: mostra con pastelli a olio di Graziella Biga. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 2 luglio

17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)

18.00-23.00. ‘Sulle tracce del reale’ (ultimo giorno della 6ª edizione): esposizione d’arte all’aperto organizzata dall’Accademia Balbo con la partecipazione di 31 artisti tra locali, nazionali e internazionali + alle h 21 musica dal vivo. Giardini Monet



19.00. Festa del turista: serata danzante ed enogastronomica in frazione Sasso

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. Per ‘Summer in Winter’, Opera Pop con ‘Il barbiere di Siviglia (a pagamento). Giardini Winter

OSPEDALETTI



18.00. ‘Aperiacciuga’: aperitivo con cartoccio di acciughe e bicchiere di vino. A cura dell’Associazione U Descu Spiaretè (consumazione a pagamento). Spiaggia antistante il Comune

21.30. ‘Stelle sul Mare 2023 – Serata al Chiar di Luna’: osservazione del cielo a cura dell’Associazione Stellaria. Piazzale al Mare



TAGGIA ARMA



21.30. Libero Arbitrio Live 2023: tributo alla Disco Music degli anni 70/80. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.30. Musica Pop/Rock con la Uno Band. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-24.00. Street Food + concerto dei ‘Senza Alibi’. Piazzale Lungomare C. Colombo, fronte Scuole Elementari, fino al 2 luglio

19.00. Festa dello Sport al Campo sportivo in Località Colombera

21.00. Esibizione Fudoshin Karath in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

DIANO MARINA



18.00-23.00. Mostra personale dell’artista Kevin Flinn. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 9 luglio

21.30. ‘Balliamoci l'Estate’: musica e animazione cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe, ingresso libero

CERVO



21.30. ‘Cervo Ti Strega’: Serata in ricordo di Pietro Citati con Emanuele Trevi, vincitore del Premio Strega 2021, e con Stefano Citati e Lorenzo Capellini. Conduce Francesca Rotta Gentile, Amica della Domenica, giurata del Premio Strega + intermezzi musicali a cura di Marco Moro (flauto e sax), Mauro Demoro (contrabbasso). Piazza de Corallini, ingresso libero (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

19.00. Concerto di Giacomo Voli, ‘the voice of rock’, vincitore del talent ìAll together now, la musica è cambiata’ condotto da Michelle Hunziker. Prima parte aperta dai ragazzi della Scuola di musica di Vallecrosia. Evento a cura di ‘Shock events’. Palabigauda, ingresso libero

COSTARAINERA



10.00. Escursione guidata verso la Chiesa di Sant’Antonio Abate, a cura di Barbara Campanini. A seguire, presentazione del libro di Claudio Priarone ‘Castelli e fortezze dell’Imperiese’

CASTEL VITTORIO

17.00. Presentazione del romanzo di Achille Maccapani ‘Sanremo e il tesoro di Hitler’. Dialogare con l’autore lo storico locale Paolo Veziano. Piazza Vittorio Emanuele

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



10.00-19.00. Mostra personale di pittura a olio di Elena Copetti. Pinacoteca Morscio, fino al 2 luglio



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



15.30-19.00. Inaugurazione mostra ‘Yesterday will never end’ dell’artista Lorenza Sannai. DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, Strada Vicinale dell`Abelio, fino al 16 luglio

18.00. ‘Il Rossese di Dolceacqua torna in Piazza’: degustazione abbinata a prodotti tipici in Piazza Mauro + passeggiate guidate tra le vigne di Dolceacqua (2 luglio), Soldano (30 giugno) e San Biagio della cima (1 luglio) alla scoperta delle nomeranze del rossese con il racconto di un esperto (i dettagli nella brochure a questo link)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO

21.00. 23ª edizione del ‘CantaMontagna’, rassegna di cori alpini organizzata dal Coro Monte Saccarello, della sezione A.N.A di Imperia, diretto da Gian Paolo Nichele, ospite il Coro Voci d’Alpe di Santa Margherita Ligure diretto da Giuseppe Tassi. Forte Centrale al Colle di Nava

TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VESSALICO



16.00-19.00. Inaugurazione della 263ª edizione della Fiera dell’Aglio di Vessalico: incontri, dibattiti, show cooking e degustazioni + laboratori + talk show + mostre e molto altro. Parco Canavai, anche domani (il programma a questo link)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



10.00-22.00. Fête de la Saint-Pierre et de la Mer: spettacoli, animazioni e degustazioni sul Lungomare, anche domani (il programma a questo link)

MONACO

9.00. ‘Jumping Internazionale di Monte-Carlo’ (ultimo giorno): evento che riunisce i migliori cavalieri del mondo, ai piedi del Palazzo dei Principi. Port Hercule (più info)

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

19.30. ‘Firebird’, spettacolo di Goyo Montero, ‘Noces’ di Jean-Christophe Maillot e ‘Pulcinella’ ideato da Jérôme Verbruggen: spettacoli di balletto al Grimaldi Forum Monaco (più info)



DOMENICA 2 LUGLIO



SANREMO



8.30. Nell’ambito del ‘Sanremo Street Photo Festival’, workshop a 4 mani tra due dei protagonisti indiscussi della scena Street Italiana: Mario Mencacci e Massimiliano. Uscita fotografica a Montecarlo. Partenza del treno da Sanremo per Montecarlo h 8.48 (i dettagli a questo link)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: ultimo giorno della mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla

11.00 & 18.00. Presentazioni editoriali, a cura di Orietta Bay nell’ambito del ‘Sanremo Street Photo Festival’: Serafino Fasulo presenta ‘Drop In’ (h 11) + Nicolò Rinaldi presenta ‘Maledetta Nostalgia’ (h 18). Forte di Santa Tecla (più info)

15.00-19.00. ‘Le Millecose di Max’: esposizione del cacciatore d’autografi Mario Vanzan detto ‘Max’ di una parte della sua collezione di Foto di Artisti, Manifesti, Dischi 45 33 78 giri, Cassette Stereo 7, Videocassette VHS e tanto altro. Whisky a GoGo del Teatro Ariston, fino al 10 luglio



19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Angela Vicidomini e Alessio Briano (duo voce e tastiere). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

IMPERIA



10.00. Mostra fotografica ‘Integrazione’ di Marco Morraglia con 16 pannelli fotografici contenenti una serie di ritratti di persone che hanno lentamente e faticosamente percorso la strada verso un radicamento nelle città della Provincia di Imperia. Atrio del Palazzo Civico Comunale di Piazza Dante, fino al 7 luglio



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. ‘Passeggiar cantando per il Parasio’: concerto itinerante con i Cantores Bormani. Da Piazza Duomo a Piazza Pagliari



VENTIMIGLIA



17.00. Il sogno babilonese e l'olocausto di Alexandre Voronoff’: conferenza con proiezione di immagini a cura di Enzo Barnabà. Sede di ‘Italia Israele’ in via Sottoconvento 31, ingresso libero

VALLECROSIA



11.00-19.00. Apertura dello ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Apertura dei coloratissimi giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

21.30-23.00. ‘Prove di Teatro’, spettacolo teatrale ‘Quando Molière incontra Goldoni’ di Silvia Villa con la collaborazione del Teatro della Luna. Centro Storico nella città Alta

BORDIGHERA



17.00-19.00. ‘Sono alla Frutta’: ultimo giorno della mostra con pastelli a olio di Graziella Biga. Sede dell'UCD-ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



TAGGIA ARMA

18.00-24.00. In diretta dalla piazza: Radio 88 Sanremo. Piazza Tiziano Chierotti

21.15. ‘La Piazza si fa Cinema’: proiezione film ‘No Time To Die’. Il film, 25esimo capitolo della serie legata all'agente James Bond, vede per la quinta e ultima volta Daniel Craig nei panni dell'iconico agente segreto. Via Ludo Lungomare

RIVA LIGURE

21.30. Emozioni italiane live tour con Guido Monzitta. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE



10.00-24.00. Street Food nel Piazzale Lungomare C. Colombo, fronte Scuole Elementari, fino al 2 luglio

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

DIANO MARINA



9.00-19.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato. Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà

18.00-23.00. Mostra personale dell’artista Kevin Flinn. Sala Mostre ‘Rodolfo Falchi’ al Palazzo del Parco, fino al 9 luglio

21.00. Per la rassegna ‘Due Parole in riva al mare’ (12ª edizione), Antonio Manzini presenta il libro ‘Elp’ (Sellerio). Molo delle Tartarughe, info 339 2877093



ENTROTERRA

APRICALE

9.00. Partenza camminata Apricale – Bajardo – Apricale sull’antica mulattiera: Pan e Pumata in Località Termini + Arrivo e Sosta a Bajardo + Discesa e visita al Borgo di Berzi e la sua Chiesa + ripartenza da Bajardo alle ore 14.30 con sosta e visita nell'antica Chiesa di San Martino con affreschi del 500

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



10.00-19.00. Mostra personale di pittura a olio di Elena Copetti. Pinacoteca Morscio, fino al 2 luglio (tutti i giorni h 10/19)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



10.00-19.00. Ultimo giorno della Mostra personale di pittura a olio di Elena Copetti. Pinacoteca Morscio



15.00. Visita guidata nel paese incantato di Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione prodotti tipici, Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info e prenotazioni 0184 206 666

15.30-18.00. Mostra ‘Yesterday will never end’ dell’artista Lorenza Sannai. DAC, Dolceacqua Arte Contemporanea, Strada Vicinale dell`Abelio (venerdì, sabato e domenica fino al 16 luglio)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)



MONTALTO CARPASIO

21.00. Per la rassegna ‘Liguria delle Arti’, Silvia Bordo racconta la Pieve di San Giorgio e l'affresco monumentale dei Santi Apostoli, Patrizia Balest racconta l'Oratorio di San Vincenzo e Alfonso Sista racconta la Chiesa di San Giovanni Battista e il Polittico di San Giorgio di Ludovico Brea + Silvano Rodi all’organo esegue Louis Nicolas Clerambautt, Joseph-Hector Fiocco, Alessandro Grazioli, Niccolò Moretti + Pino Petruzzelli legge Franco Arminio, Edoardo Sanguineti, Richard Sennet, Pino Petruzzelli. Chiesa di San Giorgio e chiesa di San Giovanni Battista a Montalto (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO



9.15. 74° Raduno nazionale degli Alpini al Colle di Nava: sfilata verso il Sacrario della Divisione alpina Cuneense, con alzabandiera, Messa al campo, saluto del sindaco di Pornassio e intervento del Presidente nazionale dell’Ana. Alle 16.30 al Forte Centrale, concerto della Fanfara alpina Colle di Nava, della Sezione di Imperia



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

VALLEBONA



19.00. Concerto d’organo del Maestro Michele Croese all'organo Agati. chiesa Parrocchiale di San Lorenzo



VESSALICO



10.00-22.00. 263ª edizione della Fiera dell’Aglio di Vessalico: incontri, dibattiti, show cooking e degustazioni + laboratori + talk show + mostre e molto altro. Parco Canavai (il programma a questo link)

FRANCIA

CAGNES-SUR-MER



9.00-20.00. Fête de la Saint-Pierre et de la Mer: spettacoli, animazioni e degustazioni sul Lungomare (il programma a questo link)

MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



18.00. 18° Festival Internazionale di Organo di Monaco’: concerto ‘Le donne invisibili a cura dell’organista Joy-Leilani Garbutt (San Francisco – USA). Cattedrale di Monaco





