Target: 3F COMPETITION, vendita di ricambi auto e moto ad Arma di Taggia

L’azienda 3F COMPETITION nasce nel 2014 dalla passione di Luca Fidale per le auto da corsa. L’interesse per questo settore gli è stato trasmesso dal padre, noto meccanico e preparatore di auto da Rally che l’ha spinto a investire in questa direzione. All’inizio l’azienda era specializzata solamente in vendita online di articoli per competizioni, solo successivamente i titolari hanno deciso di aprire il negozio ad Arma di Taggia.

Oltre ad essere ricambista per auto e moto stradali, Luca Fidale si occupa di materiale da competizione, dall’abbigliamento ai lubrificanti, impianti frenanti, caschi in carbonio e vetroresina. Inoltre la 3F COMPETITION noleggia caschi e collari Hans. Se lo staff non è impegnato nei diversi stand fornisce anche assistenza a team e piloti, distinguendosi per velocità e preparazione.

Il team è molto forte nel mondo del Motorsport Rally e Karting, conoscono tutto ciò che c’è da sapere su lubrificanti e additivi. Il titolare è concessionario ufficiale dell’HJC, l’azienda specializzata nella produzione di caschi da moto. Le idee innovative ed i prezzi ragionevoli hanno portato la HJC al successo mondiale.

Per quanto riguarda la parte da competizione la 3F COMPETITION è per tutta la Liguria e il Piemonte esclusivista Maranello Kart. La clientela di Luca Fidale è molto vasta, dal semplice meccanico ai veri e propri motociclisti e piloti. Per quanto riguarda invece la parte kart offrono un servizio di noleggio, riparazione e di vendita a trecentosessanta gradi.

Il titolare partecipa a numerose manifestazioni, fiere ed eventi. Sono presenti in quasi tutti i rally principali con il loro stand e li trovate in pista a seguire i piloti. La 3F COMPETITION è molto attiva sul web, infatti vendono i loro prodotti in tutta Italia e in Francia.

(riprese e montaggio Matteo Giovannini)

3F Competition sarà presente anche alla manifestazione "Botteghe Artigiane - L'arte è un gioco da ragazzi" organizzato da Confartigianato Imperia domenica 16 luglio nelle vie centrali di Arma di Taggia. Tra gli standisti i negozianti del centro di Arma nonché artigiani ed ambulanti residenti. Durante l'evento, che si terrà dalle 10 alle 20, si esibirà anche il gruppo FunkyMonks.

