Si è concluso a Sanremo il Corso Allenatori Uefa D: rilasciati patentini utili per allenare fino alla categoria Interregionale

Sabato 24 Giugno si è concluso il Corso Allenatori “Uefa D”, che ha rilasciato il patentino utile per allenare fino alla categoria Interregionale a 23 nuovi allenatori delle Province di Imperia, Savona e Genova.



Organizzato dall’Aiac Regionale, e gestito dalla Sezione di Imperia, il corso si è tenuto presso il centro sportivo di Pian di Poma e si è sviluppato in sette settimane per complessive 122 ore di lezione tra aula, campo sportivo e palestra. Il docente di tecnica calcistica e Responsabile Tecnico del Corso è stato Franco Melani, proveniente dal Centro di Coverciano, braccio destro di Ulivieri a Cagliari e Torino nelle stagioni dal 1999 al 2022. Gli altri docenti del corso sono stati Angelino Matteo Marione – preparatore Torino (metodologia dell’allenamento), Fulvio Albè (medicina dello sport), Katya Iannucci (psicologia dello sport), Michele Manera (regolamento di gioco), Avv. Alessandro Calcagno (carte federali), Francesco Giuliano (futsal), Mara Morin (calcio femminile), Vincenzo Steagapede (Aiac).



“Il futuro del calcio imperiese passa attraverso la formazione dei tecnici”. Detto, fatto: il pensiero del presidente Vincenzo Stragapede affonda la sua base nella realtà. Perché, da sabato scorso, 23 nuovi mister sono pronti a prendere posto in panchina e a educare (calcisticamente e non) altre generazioni di atleti. Si è concluso, infatti il corso per allenatori Uefa D, andato in scena a Sanremo e durato ben sette settimane. «Sono molto soddisfatto – afferma il presidente di Aiac Imperia –, organizzare molti corsi allenatori era uno dei miei principali obbiettivi da quando sono diventato presidente. La formazione di chi sta in panchina è fondamentale. Abbiamo registrato gradimento e soddisfazione da parte di tutti, partecipanti e docenti – continua Stragapede –. Un ringraziamento doveroso va anche alle società Sanremese Calcio e Sanremo Rugby ed al Sig. Ciaramitaro che hanno messo a disposizione per le lezioni le strutture del Centro di Pian di Poma».