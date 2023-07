La scuola di arti marziali Cwk Sanremo festeggia 30 anni di attività (Video)

La rinomata scuola di arti marziali CWK Sanremo, in via Dante Alighieri, compie 30 anni e ha deciso di festeggiare con un nuovo spot che ha già pubblicato sui propri canali social.

"Dal 1994 insegniamo arti marziali cinesi e discipline del corpo per contribuire al miglioramento dello stato di salute e del benessere psicofisico di ogni praticante. Il nostro staff, adeguatamente formato, segue da vicino tutti coloro che desiderano apprendere le diverse discipline da noi proposte" - dicono il direttore tecnico Maurizio Zuppa e Maria Grazia Ogulin, istruttrice III di Taiji Quan e Qi Gong, che in tutti questi anni si sono sempre impegnati nell'associazione sportiva fornendo un curriculum comprovato di tecniche di arti marziali cinesi antiche che promuovono uno stile di vita sano ed equilibrato.

"Siamo orgogliosi di aiutare i nostri studenti a sviluppare l'autostima, la disciplina e la forma fisica di cui hanno bisogno per affrontare qualsiasi sfida che la vita metta sul loro cammino. Vogliamo ringraziare tutti gli appassionati, i ragazzi dell'accademia e chiunque ci abbia dato fiducia, siamo felici di riuscire a trasmettere la nostra passione e veder ripagare il nostro impegno" - affermano.

La scuola si sta già preparando alla nuova stagione, che sarà ricca di opportunità e di corsi come Sanshou Kung Fu, Taiji Quan, Qi Gong e Difesa personale. "Per chi fosse interessato sono già aperte le iscrizioni per il prossimo settembre"- annunciano - "Unisciti a noi per vivere le migliori arti marziali a Sanremo!".