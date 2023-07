Calcio: questa sera le finali del 2° Memorial 'Angelo Moroni', alle 22.30 la finalissima

Si gioca questa sera a Sanremo la fase conclusiva del 2° Memorial Angelo Moroni, torneo di calcio organizzato dalla Virtus.

La prima fase ha visto crescere la presenza di appassionati e tifosi oltre ad essere caratterizzata dalla grande performance di Cesar Rodriguez, autore di numerose reti, così come Roberto Biffi e Roberto Iannolo.

Stasera si comincia con la finale per il 5° e 6° posto, alle 20.30, tra Old Star Sanremo e Riva Ligure. Alle 21.30 la finale per il 3° e 4° posto tra Virtus Sanremo Calcio e New Team e, alle 22,30 la finalissima tra Amici di Angelo e Sanremese. A seguire la premiazione.