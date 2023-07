Sanremo: sporcizia e degrado in corso Garibaldi, un lettore rincara la dose anche per altre zone

Un nostro lettore di Sanremo, Fabrizio Goya, ci ha scritto in relazione alle molte segnalazioni di degrado di corso Garibaldi a Sanremo:

“Premesso che il mio intervento non verte sulle condizioni della povera gente disperata, è innegabile che dopo l'apertura del supermercato per corso Garibaldi sia iniziato il degrado: i carrelli di prodotti pieni, quelli di cartoni da conferire, la pavimentazione distrutta, il vicolo Gradisca dove passano centinaia di scolari che vanno in via Volta ridotto in condizioni pietose...un disastro. Non mi risulta che altri supermercati cittadini abbiano gli stessi problemi e non mi sembra di vedere l'accattonaggio organizzato a rotazione. Quando i turisti iniziano a soggiornare, la città mostra tutte le carenze in tema di arredo urbano e di pulizia: marciapiedi, bidoni della spazzatura e la base (almeno quella) dei lampioni non vengono mai puliti; se aggiungiamo la spazzatura che soggiorna sui marciapiedi in attesa della raccolta con l'annesso sporco... Il problema non credo sia tanto degli operatori che fanno il possibile per ‘contenere’ i danni, quanto piuttosto di chi ha il compito di organizzare la raccolta e la pulizia. Quello che sembra incredibile è che non ci sia nessun dipendente comunale che abbia il compito di segnalare, di raccogliere le richieste per gli interventi... possibile che la città vada in autogestione in maniera cosi evidente?”