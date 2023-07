Sanremo, "Incuria e degrado in via Vesco a San Martino": la segnalazione

Una lettrice ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado che persiste nella zona di San Martino a Sanremo, in particolar modo in via Vesco.

"Non mi sorprende la mail del cittadino indignato che segnala un degrado che si protrae da anni e di cui non si vede la fine, in una zona centrale della città, un tempo elegante e ricca di attrattive per abitanti e turisti. Purtroppo altre aree versano in situazioni di incuria e degrado. Segnalo a mia volta che nella zona di S. Martino, in particolare in via Vesco, a causa dell'immondizia spesso abbandonata o per lo spargimento di rifiuti causato dai gabbiani che bucano i sacchetti, la via diventa un immondezzaio notturno, i marciapiedi, inoltre, non vengono mai puliti, se non dagli abitanti, e sono dissestati, tanto che molti rischiano di cadere, soprattutto anziani o coloro che usano passeggini o sedie a rotelle" - segnala la lettrice Bianca Pigati.