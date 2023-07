Un nostro lettore, Fabrizio, ci ha scritto per segnalare i soliti abbandoni di immondizia in via Pastrengo a Sanremo, una traversa di via Corradi:

“Si tratta di una zona centralissima del centro storico, dove viene buttato in mezzo alla strada ogni tipo di rifiuto, umido, indifferenziata, elettrodomestici, materassi, rifiuti speciali, senza incorrere in qualsiasi sorta di multa. Preciso, che la zona è tutta sotto le riprese delle telecamere e sarebbe semplicissimo rintracciare i malfattori”.