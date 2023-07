Scacchi: ottimi risultati per i giocatori del 'Comprensivo' di Bordighera alle qualificazioni di Genova

Si è disputato sabato scorso a Genova, nella splendida cornice dell’oratorio di San Filippo Neri, il Trofeo Coni di scacchi, valido per la qualificazione alla finale nazionale di Matera, in programma per il prossimo autunno.

Hanno partecipato sette ragazzi dell’istituto comprensivo di Bordighera: Alexander, Giorgia, Oleksandr, Viktor, Federico e Vincenzo, accompagnati e sostenuti dal loro istruttore Giancarlo Munaro.

Dalla classifica sono stati scelti i quattro finalisti che rappresenteranno la Liguria alla finale: Edoardo Sanguineti (Circolo Cinturini Genova) , Dario Catalani (ASD Golfo Paradiso), Giacomo Cella (ASD Santa Margherita), Antonio Pasqui e la nostra Giorgia Griza (Circolo di Imperia).

I ragazzi ponentini hanno disputato, come sempre, una buona gara, reggendo onorevolmente il confronto anche contro avversari più esperti. Giorgia, Riccardo e Alexander sono in procinto di partire per la finale nazionale di Federazione di Tarvisio, conclusione meritata di un anno di impegno e crescita sportiva.