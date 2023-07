Pallapugno: vittoria in trasferta per l'Imperiese, netto 9-2 al 'Capello' contro la SubalCuneo

Vittoria per 9-2, ieri sera per l’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, al 'Francesco Capello' contro la SubalCuneo. La formazione ponentina sale così a 13 punti in classifica quando mancano due giornate al termine della stagione regolare.

Nello sferisterio dove ha giocato per anni, Raviola sciorina una prestazione molto importante supportato dall'intera squadra. La contesa vola così sul 7-1 all'intervallo per poi chiudersi in tre giochi nella ripresa.

I ragazzi di Aicardi torneranno nuovamente in campo, lunedì sera alle 20.30 a San Biagio mentre la quadretta di Serie C1 sarà impegnata venerdì sera a Pieve di Teco (sempre alle 20.30), nel derby locale.