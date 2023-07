Calcio. L’Ospedaletti mette le basi per la stagione 2023/2024 con la nuova organizzazione di direzione

L’Ospedaletti Calcio presenta la nuova organizzazione di direzione per preparare al meglio l’imminente stagione 2023/2024.



Una prima conferma arriva dal team manager Paolo Ciarlo che con la nuova stagione assumerà anche il ruolo di responsabile dei rapporti con le società professionistiche, incarico che ha in serbo anche imminenti novità. Ciarlo entrerà a far parte del direttivo dal prossimo 1° luglio con il presidente Luca Barbagallo e una importante carica in attesa di definizione a breve.



L’assoluta novità per l’organigramma orange è la nomina di un direttore generale, che la società ha fortemente voluto, nella persona di Erica Ghersi, già dirigente dell’annata 2010. Ha una forte e consolidata esperienza nell’ambito sociale per la gestione dei servizi alla persona e si occuperà, insieme al team manager e con il presidente, di tutta la parte di riorganizzazione della società per aree tematiche.

Nel frattempo si sta delineando anche l’organigramma tecnico che, sotto la guida dei due neoresponsabili Marco Anzalone e Ivan Miatto, prevede uno staff di allenatori ricco di conferme per la prossima stagione, ma anche con importanti novità in arrivo.



“Come sempre l’Ospedaletti si prepara a una nuova annata ricca di entusiasmo e voglia di migliorare al servizio degli atleti che sceglieranno il nostro sodalizio - dichiarano dalla società - c’è più gusto a essere orange”.