Inizia il tempo delle sagre, affidati alle proposte della Bottega del Caffè di Imperia

Inizia il tempo delle sagre e dopo una appetitosa cena, magari al fresco, tra gli ulivi dell’entroterra non può mancare un buon caffè da gustare, naturalmente in compagnia.

La soluzione ideale per Enti organizzatori, Pro Loco e Comitati è quella proposta dalla Bottega del Caffè di via Cascione 17 a Imperia Porto Maurizio.

L’azienda, infatti, ha studiato un sistema apposito per i grandi consumi, per la produzione di importanti quantità di tazzine di varie miscele, fornendo il macchinario e garantendo una pronta consegna e continuità di servizio anche in caso di guasti, essendo specializzata in noleggio macchine da caffè a capsule e rivenditore ufficiale di Caffè Borbone, Covim, Lollo Caffè, Lavazza, Illy e Caffè Agostani, l'Us Caramagna, le sagre di Bestagno e di Borgomaro, tra gli altri, si sono già affidati alla Bottega del caffè.

Da poco nello store di via Cascione nel cuore del centro storico portorino, ha aperto anche un corner dei prodotti Bio dell’Azienda Agricola Monica Cotta di Pantasina dove si possono trovare olio, olive taggiasche, e vari tipi di pesti, tutti rigorosamente biologici.

E per il caldo La Bottega del caffè ricorda che prosegue la campagna per il noleggio presso uffici e attività commerciali e artigianali di erogatori di acqua fresca per poterne godere in qualsiasi momento della giornata, senza le problematiche delle bottigliette , rendendo più confortevole il lavoro quotidiano di addetti e operatori.

La Bottega del Caffè è anche negozio specializzato nella vendita di cioccolato e articoli regalo, rivenditore di marche quali Lindt e Caffarel,in riparazione di macchine per il caffè a uso casalingo, distributori automatici e forniture alberghiere, compresi prodotti per la colazione.