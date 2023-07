Incidente stradale sulla A10 tra Taggia e Sanremo: 6 feriti, due sono gravi (Foto)

Incidente stradale, questo pomeriggio poco dopo le 17.30 al chilometro 138 tra Arma Di Taggia e Sanremo Ovest in direzione Francia, in un punto dove è presente una deviazione di carreggiata.

Il bilancio è di 6 feriti, due dei quali trasportato rispettivamente in codice rosso al 'Santa Corona' in elicottero e in codice rosso all'ospedale di Sanremo. Gli altri quattro, tutti in codice giallo, sono stati suddivisi tra gli ospedali di Sanremo e Imperia.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli addetti della A10 e la Polstrada.

Il traffico è stato bloccato per diversi minuti in entrambe le direzioni, per poi essere riaperto ma con lunghe code che hanno toccato anche i 7 chilometri.