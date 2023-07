Aggressione in un ristorante di Taggia: ragazzo colpisce chef con una pietra

Attimi di paura al locale Ugatubardu di Taggia dove lo chef Davide Zunino è stato aggredito da un cliente. Per lui e sua moglie Valentina Zorgno momenti di terrore in quello che sembrava un fine servizio come tanti, nella notte tra sabato e domenica.

Era circa l’1.30 e il noto ristorante e cocktail bar del centro storico tabiese stava per chiudere. Seduti al tavolo un gruppo di giovani clienti intenti a bere. Tra loro e Zunino un veloce scambio di battute e poi la situazione è degenerata con minacce e insulti, fino ad arrivare al gesto violento.

Ancora sotto shock per l’accaduto, Davide e Valentina hanno detto: “Siamo ancora frastornati. Non c’era mai successo niente di simile. C’è stata una discussione con questi ragazzi, erano almeno una decina. Li conosciamo, sono clienti che venivano regolarmente ogni sera, già da alcuni giorni e non abbiamo mai avuto problemi”.

Qual è stato il motivo che ha portato poi all’aggressione? “Parole mal interpretate. Dopo pochi secondi hanno iniziato a minacciare e insultare. - racconta Valentina insieme al marito - La situazione stava degenerando e ci siamo trovati contro tutti questi ragazzi. Siamo corsi nel locale e ci siamo chiusi dentro sperando che se ne andassero via. Dopo una decina di minuti, uno di loro ha bussato alla porta chiedendo di chiarire con mio marito. Sembrava tranquillo, ho dato mezzo giro di chiave per aprire la porta e in pochi secondi il ragazzo ha tirato fuori una pietra che teneva nascosta in una mano e ha colpito Davide. A quel punto abbiamo chiamato i Carabinieri e quando glielo abbiamo urlato allora sono tutti scappati”.