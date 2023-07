Sanremo: tributi comunali, ultimi giorni per presentare l’istanza per la definizione agevolata e regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti rateali

Sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it, sezione “Amministrazione Trasparente”) sono pubblicati i regolamenti e la relativa modulistica adottati dal Consiglio comunale per facilitare l’utenza nei pagamenti dei tributi comunali.

Il primo (approvato con D.C.C. n. 13 del 29.03.2023) ha modificato la gestione della riscossione delle entrate tributarie permettendo di allungare i tempi complessivi del pagamento dei tributi con una rateizzazione, in determinati casi e condizioni, fino a 72 rate mensili (6 anni).

Il secondo, il Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (con D.C.C. n. 14 del 29.03.2023, si è avvalso della facoltà prevista dai commi 186-205 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197), regola le procedure agevolate per definire le liti pendenti presso la giustizia tributaria al 01.01.2023, con soluzioni sicuramente convenienti per il contribuente a patto che rinunci alla procedura giudiziaria. Inoltre, prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti rateali, successivi alla prima rata, scaduti alla data del 1° gennaio 2023

«In particolare – spiega l’assessore al bilancio Massimo Rossano - con la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti rateali si vuole favorire quei contribuenti che, durante gli ultimi anni di crisi pandemica e socio-economica, hanno sospeso o non ottemperato il piano di rateizzo dei tributi comunali. Questi debitori, qualora ne ricorressero le condizioni e a seguito di domanda da presentarsi entro il 30 giugno 2023, potrebbero riavviare i pagamenti rateali senza incorrere in atti ingiuntivi».