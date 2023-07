Sanremo: degrado e parcheggio selvaggio in via Padre Semeria, la segnalazione di una lettrice (Foto)

Una nostra lettrice, P.P., ci ha scritto per segnalarci una situazione di degrado in via Padre Semeria a Sanremo, all’angolo delle ‘ex acque minerali’ e zone limitrofe:

“Nelle foto si vede quello che resta dopo il passaggio per il ritiro dei sacchetti della spazzatura che incivili lasciano. Se ogni volta raccogliessero quel poco non si verificherebbe questo schifo. Altre immagini si riferiscono alla strada vicina, verso il numero civico 400, dove nessuno passa a pulire da parecchio tempo. Vero che ci sono auto posteggiate ma vero anche che sono in divieto di sosta. C'è anche dell'erba oramai alta che copre una ciabatta e un tappetino abbandonati da aprile 2022. Si può fare qualcosa?”