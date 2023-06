Sanremo: venerdì prossimo al via i 'Martedì Letterari' estivi con il giornalista Mario Giordano

La rassegna estiva dei Martedì Letterari propone in apertura l’incontro con uno dei volti più noti ed apprezzati del panorama televisivo, Mario Giordano, direttore del format di Rete 4 ‘Fuori dal coro’.

Appuntamento al teatro dell’Opera del Casinò, venerdì prossimo alle 21, quando parlerà del suo nuovo saggio ‘Maledette Iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie’ (Ed. Rizzoli).

Non è un libro sociologico contro la ricchezza. Anche perché la ricchezza non ha nulla di negativo se è lecita e onesta, meritata e non ostentata. È un’inchiesta che denuncia con nomi e cognomi, fatti e circostanze precise, la ricchezza ingiusta, quella accumulata sulle spalle di chi ha bisogno, sottraendo a chi soffre l’essenziale per vivere. La ricchezza immorale, illecita, illegale, quella che nasce da furto, frode, inganno, in modo spregiudicato e criminale. C’è chi truffa, chi depreda la sanità, chi mette a rischio la vita altrui, chi abbindola i pensionati e chi froda il fisco. Sono le ‘maledette iene’ che svuotano le tasche dei più deboli. Dal mago dei pc di Treviso che è sparito a Dubai con 300 milioni dei risparmiatori all’imprenditore che è diventato ricco avvelenando la Toscana. Dai grandi costruttori che per non spendere 95 centesimi in più fanno bruciare un grattacielo allo chef che aumenta il fatturato della sua coop (+1.536%) scegliendo (male) i medici del pronto soccorso. Come sempre, nei periodi di crisi, accade che molti diventano incredibilmente più poveri e pochi diventano incredibilmente più ricchi. Mario Giordano ha cercato le storie di molti profittatori, evasori, faccendieri, maneggioni e trafficanti, in giro per l’Italia, consultando un mare di documenti e atti ufficiali, senza fermarsi davanti a nessuno, per quanto potente o minaccioso. Perché nessuno deve restare impunito.

Mario Giordano, giornalista, saggista, autore e conduttore televisivo, ha diretto tra gli altri Studio Aperto, TGcom24 e il TG4. Dal 2018 conduce Fuori dal coro. È editorialista della “Verità”. L’ultimo libro, pubblicato nel 2022, è Tromboni (Rizzoli).

Martedì 4 luglio alle 21, invece, Carlo Vecce condurrà gli spettatori nella Firenze di Leonardo con il romanzo ‘Il sorriso di Caterina. La madre di Leonardo’ (Ed. Giunti).