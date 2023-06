Slittano i lavori per Park 24 ad Arma di Taggia: buone notizie per gli amanti della pista ciclabile

Per la messa in sicurezza della struttura già costruita, il parcheggio, l'appalto è stato affidato alla rete temporanea di impresa costituita da Edilfera ed Edilizia Generale Galasso. Tuttavia ci vogliono dai 35 ai 60 giorni di tempo per arrivare al contratto vero e proprio.

Diretta conseguenza della partenza del cantiere da settembre, la pista ciclabile rimarrà aperta per tutta l'estate. Una buona notizia per i turisti della zona che vedono nel percorso ciclopedonale la principale attrazione della riviera dei fiori. Con l'avvio dei lavori, verrà interdetto al transito tutto il tratto intorno allo scheletro del parcheggio, tra via Queirolo e via Sant'Erasmo. Pedone e biciclette potranno scegliere di passare o dal centro attraverso via Stazione o dal mare per poi immettersi sulla ciclabile.

Lo stop dovrebbe durare fino al completamento dei lavori. Con questa prima tranche, si procederà alla messa in sicurezza dell'esistente. In parallelo va avanti la procedura che porterà alla gara del secondo lotto di intervento, per un valore stimato di 2.3 milioni.



Questa parte di interventi si alternerà con la fine del primo lotto e prevede i lavori sulle aree esterne. Il Comune punta a realizzare la nuova piazza davanti l'ex Stazione e soprattutto il nuovo parco urbano portando a livello strada, l'attuale parcheggio sterrato a lato di via Nazario Sauro. Con il passaggio, la ciclabile sarebbe finalmente collegata con il suo naturale percorso oggi interrotto dall'incompiuta e unendo i giardini di via Stazione con il nuovo parco, dovrebbe nascere un unico grande polmone verde per la comunità con giochi e aree di svago. Tempo stimato? Almeno tre anni.