Al via la conferenza dei servizi per il progetto di consolidamento degli argini dell’Impero. La zona interessata dagli interventi previsti dal Comune è località Barcheto.

Previsto al consolidamento del ponte in località Costa d’Oneglia. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 253 mila euro. Alla conferenza dei servizi per la valutazione del progetto sono stati invitati la Regione Liguria - Dipartimento di protezione civile; Dipartimento territorio, Ambiente, Infrastrutture e Trasporti Vice Direzione generale Ambiente Settore Difesa del Suolo di Savona e Imperia Settore Ecosistema Costiero ed Acque Settore Pianificazione Territoriale e Vas Settore Urbanistica Settore Politiche della Natura e delle Aree Interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità, quindi il Ministero per i beni culturali, l’Arpal, il dirigente del settore porti, demanio e ambiente, dell’urbanistica e della polizia locale e sicurezza.

Tre le date fissate in agenda: il 10 luglio scadrà il termine entro il quale sarà possibile richiedere, integrazioni documentali o chiarimenti; il 7 agosto scadrà il termine per presentare le proprie considerazioni relative alla decisione oggetto della conferenza e l’8 agosto la data nella quale si terrà l’eventuale riunione telematica.