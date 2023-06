Calcio. Al via gli Open Day dell'Ospedaletti, al campo ‘Ciccio Ozenda’ porte aperte ai calciatori del futuro

L’Ospedaletti dà il via alla stagione 2023/2024 con gli Open Day per il settore giovanile. Una chiamata a raccolta per i giovani calciatori e le loro famiglie che avranno così modo di conoscere a pieno l’offerta sportiva ed educativa di una società da sempre, per tradizione, vicina al mondo dei più giovani. Il tutto sempre in un lavoro continuità con la prima squadra, come confermano i tanti esordi tra i grandi di molti elementi cresciuti nelle formazioni giovanili orange.

I tecnici e i membri dello staff dell’Ospedaletti saranno a disposizione di giovani atleti e famiglie per ogni informazione in merito alla prossima annata e al percorso di crescita.

Si parte il 3 luglio dalle 17.30 alle 19.30 con l’annata 2007, per proseguire il 6 e il 7 luglio dalle 9.30 alle 17 con i 2011/2012.

Il 10 e l’11 luglio, dalle 17.30 alle 19.30 spazio ai 2009/2010, mentre il 14 e il 15 luglio dalle 9.30 alle 17 sarà il momento dei 2013/2014.

Si chiude il 21 luglio dalle 17.30 alle 19.30 con i 2008.

L’appuntamento è sempre al campo ‘Ciccio Ozenda’ in strada Vallegrande a Ospedaletti.