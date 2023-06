Operazione salvataggio Riviera Trasporti: Abbo soddisfatto "Create condizioni per voltare pagina"

Domenico Abbo esprime soddisfazione per la delibera approvata oggi in Consiglio Provinciale concernente la ricapitalizzazione della Riviera Trasporti spa.

"Dopo un lungo e delicato iter anche l'amministrazione Scajola - dichiara Abbo - concorda nel portare a termine il percorso avviato dalla passata Amministrazione Provinciale tendente a salvare RT e attraverso la soluzione positiva del proposto concordato, porre le basi per una ripartenza della società su solide basi economico/finanziarie evitando il pericoloso salto nel buoi del fallimento e della riassegnazione del servizio a non ulteriormente precisati nuovi soggetti".

"Come ribadito nell'intervento in Consiglio Provinciale di stamane i problemi di RT non nascono negli ultimi anni ma sono la cristallizzazione di una gestione la cui opacità si è consolidata nel tempo e sarebbe ingiusto addossarne le colpe agli amministratori che si sono occupati delle ultime gestioni. Anche la Corte dei Conti, contestando i bilancio 2018 e 2019 ha dimostrato limitatezza di giudizio. - aggiunge - Ora comunque si sono create le condizioni perché si possa voltare pagina: l'auspicio è che si prosegua con determinazione sulla strada tracciata. L'eventuale ricapitalizzazione offerta a tutti i comuni della provincia non so fino a che punto potrà coinvolgerli restando nella loro autonomia decidere se sottoscrivere o meno".



"In caso di rifiuto di tutti i 66 comuni si arriverebbe ad avere una RT partecipata al 100% dalla Provincia. Ma questo non è un problema perché sarà in ogni caso la Provincia a governare RT. Viceversa un primo passo auspicabile è che il Presidente rinegozi con successo le quote di finanziamento del trasporto pubblico decise a a livello regionale: promessa paventata già all'atto della sua elezione ma che non ha ancora portato a risultati concreti" - conclude Abbo.