Taggia presenta il calendario manifestazioni di luglio: più eventi, tra novità e ritorni

A Taggia, 48 eventi per 30 giorni, è l'offerta del calendario manifestazioni in programma a luglio. Quest'anno cresce il numero degli appuntamenti, con un investimento pressoché invariato da parte del Comune ed una formula consolidata che si avvale della stretta collaborazione con le associazioni del territorio. (Il programma completo lo trovate in coda all'articolo) Alcuni appuntamenti fissi

Le serate di luglio saranno cadenzate da alcuni appuntamenti fissi: ogni martedì sarà dedicato ai bambini, le serate cinema saranno di domenica e il mercoledì sarà il giorno della musica con le band locali. Sarà un mese anche di ritorni con alcune manifestazioni consolidate nell'offerta estiva di Taggia: la Festa della Musica, il 15 luglio; il Carnevale Estivo, il 22 luglio; i fuochi d'artificio per Sant'Erasmo, il 30 luglio.

"Siamo davvero orgogliosi - dice l'assessore al turismo Barbara Dumarte - Va detto che dietro questo calendario c'è un grande lavoro. Qui vedete noi amministratori che siamo la facciata siamo noi ma il grosso dell'attività viene fatta dal nostro ufficio. Sono loro la prima linea. Più avanti parleremo di agosto dove ritroveremo alcuni appuntamenti settimanali che vedremo già a luglio". L'intervista



Il Comune ha trovato uno sponsor

Premiata l'iniziativa di sponsorizzazione con cui il Comune ha finanziato il materiale promozionale cartaceo. Attraverso una manifestazione di interesse è stato trovato uno sponsor, la ditta Silvano. L'impresa ha accettato 'a scatola chiusa' senza conoscere effettivamente quali sarebbero stati gli eventi in programma. Lo sponsor, rappresentato dal logo della ditta, lo si troverà nelle pubblicazioni cartacee, come le locandine o i depliant stampati. La collaborazione varrà per i soli mesi estivi ma dal Comune guardano con interesse a questa novità con l'obiettivo di riproporla anche prossimamente, nella speranza che partecipino anche altre realtà del territorio. Sport e cultura: tanti eventi

Qualche approfondimento sul calendario è arrivato dai consiglieri comunali Giancarlo Ceresola (sport) e Chiara Cerri (cultura e attività produttive).

"Due gli eventi sportivi a luglio. Il 23 luglio avremo il cross country urbano nel centro storico. Un anello di 2,2 km in mtb, con giri da fare per un'ora e poi un ultimo giro per determinare il vincitore. Sarà una delle 8 tappe nel ponente ligure, della manifestazione legata al circuito dei 'Borghi più belli d'Italia'. - annuncia Ceresola - Poi, il 28 luglio, tornerà la Sant'Erasmo Run, un percorso di 10 km, sia competitiva grazie alla Fidal, sia non competitiva per tutti. Ci sarà anche il campione Giorgio Calcaterra. La partenza sarà da piazza Tiziano Chierotti dalle 19 in poi".

"Torna l'appuntamento con il mercatino 'Artigianato sotto le stelle' ogni giovedì, a partire dalle 18 in poi, nella passeggiata di levante, un esperimento riuscito visto l'anno scorso e che abbiamo voluto replicare. Per il settore delle manifestazioni a carattere commerciale, avremo anche una grossa fiera con Confartigianato il 16 luglio. - annuncia Chiara Cerri - Tra le novità possiamo anticipare che a luglio vedremo, un primo appuntamento che potrebbe aprire ad una ulteriore collaborazione più strutturata con il Museo del Festival. Si tratta dell'evento 'Di Mare e d'Amore', il 14 luglio, una serata sulle note della musica italiana con la cantautrice ligure Chiara Ragnini".

"Una nota a parte la meritano i festeggiamenti per la Maddalena, 23 luglio, appuntamento della tradizione ed oltre al momento culturale della festa, con il caratteristico lancio dei mazzetti di lavanda e con il ballo della morte, avremo anche una fiera promozionale con tema i colori della Lavanda. Non mancherà il concerto della Orchestra Sinfonica, il 29 luglio, preludio dei festeggiamenti di Sant'Erasmo. Un evento che come molti altri appuntamenti è organizzato grazie all'associazione Gente Comune. - sottolinea Chiara Cerri - La collaborazione con il mondo delle associazioni locali è un aspetto importante, è grazie a queste tante realtà che è possibile realizzare un calendario completo come questo. Un discorso che ad esempio interessa anche il progetto che porteremo avanti con il Centro Culturale Tabiese, con tanti incontri e presentazioni. Oppure, anche con 'La Luna e i suoi raggi', con le due serate di teatro nel Castello, il 6 e il 7 luglio. Così come con le Confraternite che insieme alla direzione artistica del Maestro Giorgio Revelli, proporranno anche quest'anno la rassegna 'Frequenze 20.0 - Festival Internazionale di Musica Classica". Manifestazioni e servizi