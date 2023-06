Disinfestazione da zanzare e insetti: come fare?

Come sono belli gli aperitivi in terrazza ed i barbecue dell'estate. Tutto sarebbe perfetto se non fossimo infastiditi da tutti gli insetti che approfittano per entrare in casa quando le finestre sono aperte! Con l'arrivo della bella stagione, tutti desideriamo trascorrere più tempo all'aria aperta. Tuttavia, la presenza delle fastidiose zanzare ed altri insetti può facilmente rovinare questi momenti di relax. Esistono diversi metodi per tenere a bada questi insetti e godersi al meglio i giorni di sole.

Le zanzare ed alcuni rimedi fai da te

In Italia ci sono ben 70 specie di zanzare, ma quelle che solitamente ci infastidiscono sono due: la prima è la zanzara comune (Culex pipiens) ha un colore marrone chiaro, emette un ronzio fastidioso e punge soprattutto alla sera e al mattino presto. Questa specie preferisce vivere in città dove si riproduce nei piccoli stagni d'acqua. La Zanzara tigre, il cui nome scientifico è Aedes albopticus, è tremendamente aggressiva ed è caratterizzata da strisce bianche su corpo nero, è attiva durante tutto il giorno e può essere difficile da catturare a causa della sua velocità.

Ecco alcuni consigli utili e rimedi per proteggersi dalle fastidiose zanzare, che rendono l'estate un incubo

Per prevenire la proliferazione di focolai, è possibile svuotare i sottovasi o riempirli di sabbia, eliminare i ristagni d'acqua o utilizzare un prodotto anti-larvale. Indossare abiti di tonalità chiare per non influenzare la percezione dei colori. Esistono diverse opzioni per proteggersi dalle zanzare, tra cui l'installazione di zanzariere, emanatori di ultrasuoni o ventilatori e l'utilizzo di trattamenti chimici anti-zanzare come piastrine e liquidi insetticidi, zampironi o soluzioni nebulizzate nell'aria. Utilizzare rimedi naturali come l'olio essenziale di citronella o la pianta di menta per tenere lontane le zanzare, evitando così prodotti chimici potenzialmente dannosi per i neonati e i bambini. Per tenere lontani gli insetti come le zanzare, puoi piantare in casa piante come aglio, calendule e citronella, lavanda e melissa. L'erba gatta è anche un repellente naturale per questi fastidiosi insetti.

Fate attenzione ai pappataci: anche se piccoli e silenziosi, possono essere pericolosi

I pappataci, noti anche come flebotomi, sono insetti emofagi che si nutrono di sangue e differiscono dalle zanzare per la loro dimensione ridotta e il silenzio con cui si muovono. Le loro attività sono concentrate principalmente nelle regioni del sud, ma sono presenti in tutto il territorio nazionale da maggio a novembre. I pappataci sono attivi durante la notte e competono con le zanzare per il territorio, ma preferiscono non volare troppo lontano. Se vi mordono, siete probabilmente vicini alla loro area di attività. Le punture di questi insetti possono provocare dolore e fastidio, soprattutto in soggetti sensibili. È importante non sottovalutare il loro potenziale pericolo. Per proteggerci dai pappataci, possiamo utilizzare sia insetticidi che repellenti naturali o chimici. Tuttavia, le zanzariere potrebbero non essere molto efficaci se non hanno maglie particolarmente strette.

Una battaglia intensa e senza tregua

